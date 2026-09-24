Dragon Quest XI S arriva su Nintendo Switch 2 per celebrare i 40 anni della saga

DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition è ora disponibile su Nintendo Switch 2, offrendo ai fan l'occasione perfetta per celebrare il 40° anniversario di una delle saghe di giochi di ruolo più amate di sempre. I giocatori sono invitati a vivere un'epica avventura nei panni del Luminary, eroe predestinato circondato da un cast di personaggi carismatici, in un mondo incantato creato dallo storico trio Yuji Horii, Akira Toriyama e Koichi Sugiyama.



Questa nuova versione rappresenta il punto d'ingresso ideale sia per i veterani sia per i neofiti della serie: vanta una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui storie secondarie inedite dedicate ai personaggi, una modalità 2D retrò, il mondo a 16 bit di Tickington, la possibilità di scegliere il doppiaggio tra inglese e giapponese e una colonna sonora orchestrata con selezione tra versione sinfonica e originale sintetizzata. Non mancano anche la modalità foto e altre sorprese pensate per arricchire l'esperienza di gioco.



Nell'anno del suo 40° anniversario, il franchise DRAGON QUEST ha superato i 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, confermando la sua longevità e l'affetto dei fan. Per l'occasione sono stati presentati anche numerosi nuovi capitoli: DRAGON QUEST XII: Beyond Dreams è in sviluppo come prossimo gioco della serie principale, mentre DRAGON QUEST MONSTERS: Il regno sfiorito sarà disponibile dal 3 dicembre 2026 su Nintendo Switch 2 e le principali piattaforme, anticipato da una demo gratuita.



Inoltre, Dragon Quest Heroes: Torneko's Mystery Dungeon -Classic HD- è ora accessibile su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, offrendo un'avventura classica della saga in versione rimasterizzata.



DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition, disponibile su tutte le piattaforme moderne, si conferma come un'esperienza imperdibile per gli amanti dei giochi di ruolo e per chi desidera scoprire l'universo di DRAGON QUEST nel suo anno più importante.