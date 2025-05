Festa della Mamma: MagicLand festeggia con nuove attrazioni, eventi e una giornata per tutta la famiglia

MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, si prepara a festeggiare la Festa della Mamma domenica 11 maggio con una giornata all’insegna del divertimento, delle emozioni e della magia in famiglia. Il parco, situato alle porte di Roma, promette esperienze indimenticabili per grandi e piccini, grazie a una stagione ricca di novità, attrazioni da brivido e spettacoli coinvolgenti.

La nuova stagione 2025 è partita con due grandi novità: Magic Winx e MagicSplash. Magic Winx segna il ritorno trionfale del celebre Winx Club a MagicLand, con un’attrazione sensoriale immersiva dedicata alle amate fatine italiane. Un viaggio mozzafiato di oltre quattro minuti attraverso mondi incantati, tra foglie volanti, effetti speciali e scenografie da sogno su una superficie di oltre 1.000 metri quadrati. Luci laser, onde d’acqua, nebbia e neve renderanno quest’esperienza unica e coinvolgente per tutta la famiglia.

Dal 21 giugno, l’estate esploderà con MagicSplash, un angolo di Caraibi a pochi chilometri da Roma. 40.000 metri quadrati di puro relax e adrenalina, con due nuovi scivoli mozzafiato alti più di 20 metri, una piscina a onde immersa nella vegetazione tropicale, e una spiaggia di sabbia bianca finissima. Per chi desidera il massimo del comfort, il parco offre cabanas private con vasche idromassaggio, frigobar e ombrelloni in paglia naturale, ideali per una giornata all’insegna del relax totale.

Il cuore pulsante del parco resta la sua offerta di 40 attrazioni, capaci di soddisfare ogni tipo di pubblico. Gli amanti del brivido potranno lanciarsi da Mystika, la torre di caduta libera più alta d’Italia con i suoi 72 metri, o vivere l’accelerazione estrema di Shock, da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi. Tra le esperienze più amate anche Wild Rodeo, il giant frisbee unico nel Paese, e l’avventuroso Yucatan, uno splash ride tra antichi templi Maya.

MagicLand pensa anche ai più piccoli con l’area Tonga, dove 13 attrazioni dedicate ai bambini sono immerse in un ambiente esotico con cascate e aree d’ombra. Il viaggio nella fantasia continua a Old West, ricostruzione a tema western di oltre 5.000 mq, e nel misterioso mondo indoor di Cagliostro, lo spinning coaster per tutta la famiglia.

Importante anche l’offerta didattica, che torna protagonista con gli School Days, il 21 maggio e il 5 giugno. In collaborazione con le forze dell’ordine e le istituzioni, il parco ospiterà eventi formativi rivolti agli studenti di ogni ordine e grado. Un’opportunità per partecipare a laboratori, talk, dimostrazioni e attività educative sui temi della legalità, della sicurezza, dell’ambiente e del digitale. A rafforzare il valore educativo del parco c’è anche la Cosmo Academy Planetarium, il più grande planetario d’Europa con cupola di 25 metri, per scoprire i misteri dell’universo attraverso uno spettacolo immersivo.

In occasione del Giubileo, è stato lanciato il percorso speciale “La porta del Giubileo”, realizzato con ANSPI. Un’esperienza interattiva fatta di enigmi e prove disseminate tra le attrazioni, che culmina con l’attraversamento dell’Ultima Porta e un enigma finale per conquistare un premio esclusivo.

L’estate 2025 sarà illuminata da eventi straordinari. Tornano le serate con dj set e special guest come Cristina D’Avena, Paolo Noise, Dino Brown e Pippo Palmieri. Attesissimo il ritorno del Magic Fire Festival, con spettacoli pirotecnici che incanteranno il cielo sopra il parco. La stagione proseguirà con l’Oktober Festival, dedicato a birre e street food, la grande festa di Halloween e si concluderà con Magic Christmas, il magico evento natalizio che accompagnerà i visitatori fino a gennaio 2026.

Non mancherà lo spettacolo sul lago della celebre compagnia francese Les Farfadais, che incanterà il pubblico con una nuova produzione fatta di acrobazie aeree, marionette giganti, video mapping e oltre 1.000 costumi artigianali.

MagicLand si conferma come la capitale del divertimento per tutte le età, capace di offrire un mix perfetto tra adrenalina, relax, spettacolo e formazione. Un luogo dove ogni giorno è un’esperienza da ricordare, specialmente per la Festa della Mamma, che quest’anno sarà davvero magica.