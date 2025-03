Fiat Topolino e GALLO: una collaborazione esclusiva e colorata alla Milano Design Week

La Milano Design Week 2025 si accende di creatività, sostenibilità e stile grazie alla collaborazione esclusiva tra Fiat Topolino e GALLO. Il risultato è un’esplosione di colori che trasforma la città in una tela vivente, portando l’iconica Topolino 100% elettrica in una veste del tutto inedita.

Il cuore pulsante di questa sinergia è la personalizzazione della Fiat Topolino con quattro livree esclusive, pensate per portare una ventata di freschezza e originalità nelle strade della città. La prima livrea si ispira alle inconfondibili righe multicolor di GALLO, rielaborate a partire dall’iconico Verde Vita della Topolino. Il design cromatico dinamico e vibrante esalta il carattere giocoso e sostenibile dell’auto.

Le altre tre versioni verranno svelate nel corso della Milano Design Week (8-13 aprile 2025) e celebrano altri classici intramontabili del marchio GALLO: le raffinate righe bicolore, i vivaci pois e un’iconica fantasia geometrica, elemento distintivo della collezione Primavera/Estate 2025. Queste opere d’arte su quattro ruote saranno esposte nel Durini Design District, presso la boutique GALLO di via Durini 26, e circoleranno per la città, trasformandosi in un manifesto visivo della collaborazione.

Oltre all’estetica, la Fiat Topolino GALLO rappresenta un concetto di mobilità urbana sostenibile accessibile a tutti, in perfetta sintonia con la filosofia del marchio Fiat. Pensata per i giovani a partire dai 14 anni, questa vettura elettrica si conferma una scelta ideale per muoversi con agilità e responsabilità ambientale nelle città moderne.

L’evento non si limiterà alle sole vetture. L’energia creativa della collaborazione si estenderà anche alla vetrina e agli interni del negozio GALLO di Via Durini, trasformandolo in un omaggio al movimento, alla creatività e alla libertà espressiva.

Per chi desidera portare con sé un ricordo esclusivo della Milano Design Week 2025, GALLO ha realizzato un’edizione speciale di calze in morbido cotone, con la Topolino multicolor protagonista assoluta. Questo must-have da collezione sarà disponibile dal 7 aprile nelle boutique GALLO di Milano (Via Manzoni 16, Via Durini 26, Corso Vercelli 31), nei corner Rinascente, negli aeroporti di Linate e Malpensa e online sul sito gallo.