Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition: due icone della riviera danno forma ai sogni dell’estate

Il mondo dell’automobile e quello della moda si intrecciano in un incontro iconico con la presentazione della nuova Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition. Questa edizione speciale nasce dalla collaborazione tra FIAT e Vilebrequin, simboli di eleganza e qualità sulle coste della Riviera. La microcar, completamente elettrica e prodotta in edizione limitata, è stata realizzata a mano per incarnare la bellezza e lo spirito spensierato delle estati mediterranee.

La Fiat Topolino Vilebrequin si distingue immediatamente per il suo design ispirato al mondo nautico, con una livrea bicolore in Bianco e Blu Marine che richiama l’eleganza degli ombrelloni a righe e delle vele da barca. La qualità artigianale è tangibile in ogni dettaglio, dalle soglie d’ingresso cromate ai sedili impreziositi dal logo Vilebrequin. Il portapacchi progettato su misura e la doccetta integrata trasformano ogni viaggio in un’esperienza unica, perfetta per le fughe in spiaggia.

Olivier François, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis, ha dichiarato: “La nuova Topolino Vilebrequin Collector’s Edition è la nostra versione più raffinata, artigianale e speciale di sempre. Ogni singolo modello è realizzato a mano per rappresentare uno stile di vita ispirato alla riviera mediterranea, da Saint-Tropez a Capri. […] Creare questa versione è stata una naturale estensione dei nostri valori condivisi”.

La Topolino Vilebrequin Collector’s Edition si fa portavoce di una nuova era della micro-mobilità sostenibile, dimostrando come la sostenibilità possa essere desiderabile e gioiosa. Con una lista prezzo di 13.490 euro, la microcar è accessibile anche tramite un leasing Stellantis Financial Services Italia con un canone mensile a partire da 99€, permettendo a un pubblico più vasto di abbracciare questo simbolo di eleganza ecologica.

In pochi anni, la Topolino elettrica ha rivoluzionato il segmento delle microcar, promuovendo il passaggio dal motore termico all’elettrico. La partnership tra FIAT e Vilebrequin sottolinea l’importanza di unire *responsabilità ambientale* e piacere estetico, offrendo un mezzo di trasporto che non è solo funzionale, ma anche un simbolo di stile e libertà.