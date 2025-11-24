FIAT Torino City Marathon: una corsa entusiasmante con la nuova Fiat 500 Hybrid

Torino ha vissuto un fine settimana all’insegna dello sport, dell’energia e dell’innovazione con la FIAT Torino City Marathon 2025, un evento che ha trasformato il capoluogo piemontese in un palcoscenico internazionale animato da oltre diecimila partecipanti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, tenutasi il 23 novembre, ha confermato il legame profondo tra FIAT e la città, celebrato simbolicamente attraverso la nuova Fiat 500 Hybrid Torino, vettura ufficiale e apripista della corsa.

Fin dalla partenza in Piazza Vittorio Veneto, i runner hanno attraversato un percorso che ha toccato alcune delle aree più suggestive e rappresentative della città: Piazza Castello, Moncalieri, Nichelino, Beinasco e lo storico stabilimento di Mirafiori. Un cammino che non è solo sportivo ma anche narrativo, perché racconta la storia di una città che ha visto nascere il mito FIAT e continua oggi ad evolversi nel segno della sostenibilità e della mobilità intelligente.

L’evento ha registrato numeri record di partecipazione: più di 4.000 runner hanno preso parte alla maratona di 42,195 km, altri 4.000 circa alla FIAT Torino City Half Marathon di 21,097 km e 2.000 appassionati si sono messi alla prova nella City Run, una corsa-camminata non competitiva di 5 km rivolta a famiglie e curiosi, in un clima di festa e inclusione.

Il fine settimana sportivo ha visto anche lo svolgimento di una corsa esibizione sabato 22 novembre, che dal Marathon Village presso Green Pea ha condotto gli atleti fino al tetto del Lingotto, lungo la celebre pista panoramica “La Pista 500”. Un percorso simbolico che ha unito idealmente tradizione e futuro, rendendo omaggio a uno dei luoghi più iconici dell’innovazione torinese e alla vocazione sostenibile del marchio FIAT.

Con l’edizione 2025, la FIAT Torino City Marathon si è inserita in un più ampio calendario di appuntamenti dedicati al tema “L’Italia che piace”, un omaggio alla Fiat 500 e al suo impatto nella cultura e nella società del nostro Paese. Più che un semplice evento legato al lancio di un nuovo modello, la corsa è diventata un momento di riconnessione tra FIAT, la città di Torino e il suo storico stabilimento di Mirafiori, da cui tutto ebbe origine e dove continua a svilupparsi la visione del marchio verso un futuro sempre più sostenibile.

La nuova Fiat 500 Hybrid Torino si è dunque presentata come un simbolo di continuità e rinnovamento: un’auto nata nella città dell’automobile per confermare l’impegno verso una mobilità efficiente, rispettosa dell’ambiente e profondamente legata al territorio.

La FIAT Torino City Marathon 2025 non è stata soltanto una gara, ma una celebrazione autentica dello spirito torinese, un viaggio collettivo tra sport, storia e innovazione che ha riaffermato quanto Torino e FIAT continuino a correre insieme, fianco a fianco, verso il futuro.