Società

Flavio Briatore ospite a “Dritto e Rovescio”: economia, lavoro e il peso delle festività

Published

Questa sera, giovedì 11 dicembre, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il talk show di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. La nuova puntata promette un dibattito vivace e attuale, con al centro i temi caldi dell’economia, del lavoro e della sicurezza.

Ospite principale della serata sarà Flavio Briatore, imprenditore e personaggio noto, chiamato a confrontarsi con il conduttore su alcuni dei nodi principali della politica economica italiana. L’intervista toccherà in particolare la manovra finanziaria e il suo impatto sul mondo del lavoro. Sarà l’occasione per analizzare con tono diretto e pragmatico le prospettive di crescita e le criticità che ancora caratterizzano l’economia nazionale.

Durante la puntata non mancheranno approfondimenti su altri argomenti di grande attualità. In primis, il tema della sicurezza e dell’immigrazione, alla luce delle recenti decisioni europee sulla disciplina dei rimpatri verso i cosiddetti Paesi sicuri. Un confronto che, come di consueto nel format di Del Debbio, metterà a confronto posizioni politiche e sensibilità differenti.

Lo spazio finale sarà dedicato a un tema che tocca da vicino molti cittadini in questo periodo dell’anno: le festività e il loro impatto sulle finanze delle famiglie italiane. Tra regali, spese alimentari e costi delle bollette, la discussione tenterà di fotografare lo stato reale del potere d’acquisto nel Paese.

Accanto a Flavio Briatore, il dibattito vedrà la partecipazione di Andrea Delmastro, Benedetta Scuderi, Silvia Sardone, Luca Boccoli, Giuliano Granato e Vincenzo Spadafora. Un confronto a più voci che offrirà una panoramica completa sulle questioni economiche e sociali che animano il dibattito pubblico di fine anno.

“Dritto e Rovescio” conferma così la propria formula: un’arena televisiva che, tra opinioni contrastanti e analisi serrate, punta a raccontare le contraddizioni del Paese e le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi. L’appuntamento è fissato per giovedì 11 dicembre, in prima serata su Retequattro, per una puntata che si preannuncia intensa e ricca di spunti di riflessione.

