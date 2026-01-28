Connect with us

Flavio Briatore ospite domani a “Realpolitik”: economia, politica e Olimpiadi invernali

Questa sera torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con “Realpolitik”, il programma condotto da Tommaso Labate che analizza le principali dinamiche della scena politica ed economica italiana e internazionale.

L’ospite principale della puntata sarà Flavio Briatore, protagonista di un’intervista in cui verranno toccati i temi più caldi dell’attualità. L’imprenditore discuterà del momento che attraversa l’economia nazionale, del contesto internazionale e delle tensioni che attraversano il dibattito politico, offrendo la propria visione sulle trasformazioni in corso.

Accanto all’intervista, la trasmissione proporrà un approfondimento sulle polemiche riguardanti la presenza dell’ICE in Italia in vista delle prossime Olimpiadi invernali. Il focus sarà rivolto al ruolo dell’agenzia nel supporto alle operazioni di sicurezza delle delegazioni statunitensi, dopo i recenti episodi avvenuti in Minnesota che hanno coinvolto alcuni agenti.

Non mancheranno i consueti interventi dei protagonisti fissi del programma. Giampiero Mughini offrirà il suo commento sull’attualità politica e culturale, mentre Alessandra Ghisleri presenterà i sondaggi che delineano l’umore degli italiani nei confronti dei principali temi del momento.

Tra gli ospiti della serata anche Mario Sechi, Claudio Cerasa e Mario Giordano, che animeranno il dibattito con analisi e confronti sullo scenario politico, mediatico ed economico.

La puntata promette di essere un’occasione per confrontarsi con voci autorevoli e punti di vista differenti, in linea con l’impostazione del programma che punta a offrire agli spettatori strumenti per interpretare la complessità della realtà contemporanea.

L’appuntamento con “Realpolitik” è fissato per domani, mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Retequattro.

