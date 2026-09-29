Francesca Liberatore e Sony: blind box e desiderio alla Milano Fashion Week 2026

Ritorna alla Milano Fashion Week il connubio tra moda e tecnologia con la collaborazione tra Francesca Liberatore e Sony, che per la stagione Spring/Summer 2027 esplora il tema del desiderio e della ricompensa variabile.



La stilista porta sulla passerella il concetto delle blind box: otto modelle aprono la sfilata indossando giacche iconiche nero-nude dall'archivio Liberatore, racchiuse in scatole a dimensione umana, invito al collezionismo e al riconoscimento. Un gioco di attesa e sorpresa che riflette il piacere della scoperta, tanto nei bambini quanto negli adulti in cerca di gratificazioni.



Elemento scenografico e simbolico della sfilata sono le cuffie Sony 1000XM6, nelle varianti cromatiche complete, che fanno il loro ritorno come accessorio must-have in un crossover tra tecnologia e lusso. Le cuffie diventano simbolo di desiderio, grazie a una presenza che si cela nelle blind box per poi mostrarsi al pubblico.



La riflessione di Francesca Liberatore su cos'è il desiderio si traduce in una narrazione visiva che accosta generazioni e universi immaginari. Quello che per il bambino è la gioia di una sorpresa inattesa, nell'adulto, costantemente alla ricerca di gratificazioni, diventa un meccanismo in cui l'imprevedibilità determina comportamenti persistenti. È il fenomeno delle blind box a entrare in passerella.



L'ambientazione della sfilata, per il quarto anno presso l'Educandato Statale Emanuela Setti Carraro, conferma il messaggio centrale di Liberatore: un ponte visionario tra infanzia e età adulta. Le donne sfilano con abiti in cotone dai toni pop, mentre i più piccoli indossano tessuti tecnici jacquard ispirati a angeli, UFO, pianeti e galassie, invitando all'immaginazione verso il cielo.



Non mancano nella collezione sovrapposizioni libere da riferimenti rigidi: ricami couture romantici, jacquard geometrici e floreali bordati in raso, gonne che variano proporzioni a seconda del movimento, bomber ampi e morbidi caratteristici della Maison, declinati in nuove fantasie e righe.



L'interpretazione di Liberatore rompe con le associazioni classiche di proporzioni e cromie offrendo una libertà creativa che trasforma il desiderio in forza produttiva e generativa. La necessità di ricompensa di cui parla Francesca Liberatore ben si identifica con le cuffie WH-1000XM6, da un lato concentrato di tecnologia e dall'altro oggetto di desiderio raffinato e moderno capace di celarsi perfettamente nella Blind Box per poi mostrarsi al pubblico come accessorio must-have della stagione, trasformando la tecnologia in lusso da indossare e collezionare in tutte le sue varianti colore, afferma Stéphane Labrousse, Country Head di Sony Italia.



Il messaggio finale si rivolge a designer, appassionati e collezionisti: il desiderio, al di là della semplice attesa dell'oggetto, è la chiave per generare realtà, connessioni ed emozioni. Sotto i riflettori, la moda di Francesca Liberatore incarna ancora una volta il dialogo tra creatività e innovazione tecnologica.