Frange in movimento: la primavera secondo le pandorine

La primavera SS26 di LE PANDORINE celebra il movimento e la personalità attraverso le frange, reinterpretate in chiave dinamica e contemporanea. La nuova collezione accende lo stile quotidiano con dettagli che parlano di leggerezza, ironia e ottimismo, invitando a vivere ogni momento della giornata con autenticità.

Protagoniste della stagione sono le Fringe Bag e le Marcy, due interpretazioni uniche del tema frange. La Fringe Bag, in morbida ecopelle bianca o tabacco, è perfetta per look urbani, appuntamenti di lavoro o brunch tra amici, aggiungendo un tocco moderno e deciso a qualsiasi outfit. Le Marcy, più leggere e estive, si vestono di frange colorate in straw paper, ideali per passeggiate in città, gite al mare o festival all’aria aperta, conferendo un’energia giocosa e solare.

Le frange diventano un dettaglio iconico, capace di animare ogni gesto e di trasformare la borsa in un vero e proprio statement di stile: ogni modello racchiude la filosofia del brand, borse che non seguono la moda, ma la interpretano, combinando creatività, tendenza e carattere.