Fujifilm lancia instax SQUARE 2: design rinnovato e filtri creativi

Fujifilm annuncia la nuova instax SQUARE 2, fotocamera istantanea con design rinnovato, filtri Mood e nuove funzionalità disponibili da novembre 2026.

Fujifilm amplia la sua iconica gamma instax presentando la nuova instax SQUARE 2, una fotocamera istantanea che reinterpreta il formato quadrato 1:1 con un design completamente ridisegnato e nuove funzionalità rivolte agli appassionati di stile e immediatezza.

La instax SQUARE 2 introduce tre modalità di scatto intuitive: Primo piano, Standard e Paesaggio. Questo consente di ottenere fotografie ottimizzate in ogni situazione, semplificando l'esperienza d'uso sia ai neofiti che agli utenti esperti. La presenza dell'esposizione automatica e del flash automatico permette di catturare immagini sempre bilanciate, anche in condizioni di luce difficile.

Un'importante novità è rappresentata dai nuovi Mood Filters Warm e Cool, che danno la possibilità di personalizzare ogni istantanea con un tocco di colore unico. Grazie a questi filtri integrati, è possibile giocare con le atmosfere delle foto direttamente in fase di scatto, aggiungendo un livello di creatività mai visto prima nella linea instax.

Alla gamma si affianca la nuova pellicola instax SQUARE SOFT HAZE, studiata per ottenere fotografie dai toni soffusi e sognanti. Questa pellicola amplia le possibilità espressive degli utenti che cercano effetti più delicati e artistici nelle loro istantanee.

La instax SQUARE 2 sarà disponibile da novembre 2026 in tre diverse colorazioni: Slate Blue, Misty White e Brick Red, con un prezzo consigliato al pubblico di 119,99 euro. Le tinte proposte sottolineano l'attenzione di Fujifilm al design e alle tendenze lifestyle, offrendo un prodotto che unisce tecnologia, funzionalità e carattere distintivo.

Pensata per chi cerca stile e immediatezza, la nuova fotocamera istantanea promette di diventare un riferimento per chi vuole immortalare e condividere i momenti più importanti con originalità e semplicità.