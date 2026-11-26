Samsung propone una selezione di idee regalo per il Natale 2026 tra smartphone, tablet, smartwatch, elettrodomestici Bespoke AI e TV, audio e gaming.

Samsung ha messo insieme una selezione di idee regalo per il Natale 2026 che unisce tecnologia, design e momenti da vivere in compagnia, con prodotti destinati al mobile, alla casa, all'intrattenimento e al gaming. Il progetto porta il nome di "Tecnologia da mettere sotto l'albero" e propone dispositivi da scegliere in base alle abitudini di chi li riceverà.

Il settore mobile occupa un posto centrale nella proposta. Il catalogo comprende il tablet Galaxy Tab S12 Ultra, il pieghevole Galaxy Z Fold8 e gli smartphone Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26 FE, affiancati dagli auricolari Galaxy Buds4 Pro e dallo smartwatch Galaxy Watch Ultra2. In questo modo chi cerca un dono può spaziare dal dispositivo per il lavoro fino all'orologio da portare sempre al polso, restando all'interno dello stesso ecosistema.

Il secondo blocco riguarda la casa. Samsung include nella selezione gli elettrodomestici della linea Bespoke AI pensati per la cucina e gli ambienti domestici, con l'obiettivo di alleggerire le faccende quotidiane grazie a funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Si tratta di una scelta rivolta a chi desidera un regalo utile da usare ogni giorno e non soltanto durante le feste.

L'ultima parte è dedicata a intrattenimento e gaming. Tra i prodotti figurano Music Studio, The Frame, i TV Micro RGB e OLED 4K e la Soundbar Serie Q. A completare la gamma c'è il monitor Odyssey OLED G8, pensato per gli appassionati di videogiochi che cercano uno schermo di alto livello. The Frame, in particolare, è un televisore che può essere utilizzato anche come elemento d'arredo quando non è in funzione.