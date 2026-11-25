ASUSTOR ha annunciato il lancio di AI Jack, un assistente virtuale in versione beta disponibile direttamente sul sito ufficiale del produttore. Lo strumento è pensato per guidare privati e aziende nella scelta del NAS più adatto, nella sua configurazione e nella verifica della compatibilità di memorie e SSD.

Dietro al servizio c'è un sistema basato su modelli di intelligenza artificiale linguistica, alimentato da informazioni dedicate ai prodotti del marchio e tenute costantemente aggiornate. Chi lo utilizza può scrivere in italiano con un linguaggio colloquiale e ricevere in pochi istanti dettagli sulle caratteristiche dei dispositivi, sulle differenze tra una serie e l'altra, sulle applicazioni per il cloud personale e sulle operazioni di setup o di soluzione dei problemi, senza dover padroneggiare un vocabolario tecnico complicato.

La messa a punto di AI Jack risponde a un'esigenza sempre più diffusa. Tra famiglie e imprese cresce la richiesta di soluzioni per il backup, la condivisione dei file e la gestione di un cloud privato, mentre la scelta del modello giusto, la comprensione delle specifiche e l'impostazione corretta diventano operazioni più complesse. Il servizio affianca l'utente in ciascuna di queste fasi attraverso quattro modalità distinte.

Il primo ambito riguarda i consigli sull'acquisto. Indicando le proprie abitudini d'uso, il budget a disposizione e le esigenze concrete, come il salvataggio di video in 4K, l'archiviazione dei file domestici o la protezione dei dati di una piccola azienda, l'utente riceve suggerimenti sui NAS più indicati, con spiegazioni sull'hardware e sulle applicazioni installabili, così da compiere scelte più ponderate.

Il secondo ambito è quello della consultazione tecnica. Basta chiedere quale tipologia di porte sia presente su un modello, quali dischi rigidi siano supportati oppure se un SSD o un modulo di memoria sia compatibile, e la risposta arriva in linguaggio naturale. In questo modo si evita di sfogliare documentazioni tecniche anche lunghe.

Il terzo ambito è dedicato alla configurazione e alla risoluzione dei problemi più comuni. AI Jack può intervenire su questioni legate alla capacità di archiviazione, alle configurazioni RAID, all'impiego del sistema operativo ADM, ai backup, agli snapshot e alle connessioni da remoto, proponendo consigli mirati, istruzioni operative e procedure utili a capire più in fretta come è impostato il dispositivo e a superare eventuali difficoltà tecniche.

Il quarto ambito riguarda la disponibilità. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, risponde in più lingue e permette di approfondire in ogni momento informazioni tecniche e commerciali, oltre alle numerose funzioni e applicazioni che caratterizzano i NAS del marchio.

ASUSTOR precisa che AI Jack non sostituisce in alcun caso il servizio clienti né la documentazione ufficiale, che resta il riferimento principale. Le procedure e le funzionalità possono infatti variare in base al modello di NAS e alla versione del sistema operativo ADM installata.