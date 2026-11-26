XPENG svela il robot umanoide IRON e l'architettura Turing Physical AI: nei negozi dal 2027 e in arrivo il robotaxi YOYO-01 per la mobilità autonoma.

Il costruttore cinese XPENG ha presentato a Guangzhou il robot umanoide IRON, che nel primo trimestre del 2027 inizierà ad affiancare il personale nei propri negozi come assistente alle vendite. L'annuncio è arrivato durante l'ottavo XPENG AI Day, dove l'azienda ha illustrato anche la sua nuova architettura Turing Physical AI, indicata con la sigla VLA 3.0.

Sotto il tema ORIGIN, il gruppo sostiene che la prossima fase della Physical AI nascerà dalla combinazione tra intelligenza artificiale e capacità fisiche. Invece di puntare su singoli modelli o su componenti isolati, XPENG sviluppa in proprio l'intera infrastruttura, dai chip progettati internamente ai modelli di AI, passando per percezione, software, controllo e hardware, così che le macchine possano operare nel mondo reale.

Il presidente e amministratore delegato He Xiaopeng ha spiegato la filosofia alla base del progetto: "Per anni il settore dell'AI si è concentrato sullo sviluppo di sistemi sempre più intelligenti. Gli esseri umani non apprendono soltanto attraverso il cervello: impariamo toccando, muovendoci, sperimentando, sbagliando e riprovando. Credo che anche la Physical AI debba evolversi allo stesso modo", ha detto il manager.

L'impianto si regge su tre livelli che lavorano a velocità diverse. Alla base c'è il System 0, un sistema ultrarapido che collega il controllo del corpo al ciclo operativo dell'AI: gestisce energia, comunicazioni ed esecuzione dei comandi e restituisce all'intelligenza un feedback immediato sulle condizioni della macchina. Il System 1, costruito sulla tecnologia VLA 2.0, è il livello di risposta in tempo reale: legge l'ambiente e trasforma ciò che vede in movimenti concreti. Il System 2 si occupa invece delle funzioni cognitive più elevate, pianificando attività attraverso l'unione di linguaggio e immagini e grazie a una macchina a stati chiamata Agent Runtime, che interpreta gli obiettivi e coordina i passaggi necessari a completarli.

Il risultato è un ciclo continuo in cui ogni azione produce dati che tornano nel sistema, permettendo aggiornamenti costanti. Con l'ultima versione del modello fondazionale, VLA 2.0 (6.4.0), XPENG dice di poter addestrare il sistema in modo autonomo a ciclo chiuso, con agenti AI che guidano il processo. La velocità di apprendimento complessiva, secondo l'azienda, crescerebbe di dieci-dodici volte. Il metodo introduce anche il miglioramento ricorsivo autonomo, indicato con la sigla RSI, e l'autodistillazione dei modelli, utili per adattarsi più rapidamente a piattaforme di calcolo differenti.

La stessa base tecnologica alimenta sia le automobili sia i robot. Potenza di calcolo, infrastruttura dei dati, sistemi di controllo e sicurezza sono condivisi, mentre ciascuna linea sviluppa funzioni dedicate al proprio hardware. Il know-how accumulato nella produzione automobilistica, dalla ricerca al collaudo, favorisce la crescita della robotica, e viceversa i progressi nel riconoscimento e nell'interazione dei robot potrebbero migliorare l'esperienza a bordo.

Sul fronte delle auto, l'intelligenza artificiale esce dalla sola guida autonoma per gestire l'intero veicolo. Il sistema di controllo dinamico X-VMC 2.0 coordina motore, freni, sterzo, sospensioni e altri componenti, permettendo all'AI di incidere su guida, sicurezza, comfort e consumi.

Con la tecnologia Turing AI Co-driving, XPENG punta a integrare la guida intelligente nell'esperienza di chi guida. La prima funzione, chiamata VLA Adaptive Deceleration, regola in automatico la frenata e il recupero di energia quando il conducente toglie il piede dall'acceleratore, leggendo il contesto stradale. Nei test in traffico urbano intenso l'autonomia effettiva è cresciuta del 12,4% rispetto alla stessa guida con il recupero energetico disattivato. La funzione arriverà tramite aggiornamento over-the-air a dicembre 2026.

XPENG ha anche mostrato AEX, un sistema di prevenzione attiva delle collisioni a 360 gradi ancora in sviluppo, che coordina i movimenti dell'auto per reagire in tempo ed evitare urti. Dall'adozione del VLA 2.0 in Cina, l'azienda dichiara una riduzione del 13,93% delle richieste di risarcimento per incidenti stradali.

Il sistema di guida assistita NGP, basato anch'esso sul VLA 2.0, è in fase di validazione in diversi mercati. Dopo i test di localizzazione in Germania, Paesi Bassi e Francia, a novembre XPENG ha avviato nel proprio showroom di Parigi le prime sessioni pubbliche di prova per la guida urbana. È così il primo costruttore cinese a offrire esperienze di guida assistita avanzata al pubblico in un punto vendita europeo. La prima fase di distribuzione internazionale è prevista nella prima metà del 2027.

Passando al robot, IRON dispone di 76 gradi di libertà e di oltre 1.500 punti di rilevamento tattile, che coprono più dell'80% delle principali aree del corpo. A governare l'intelligenza e il movimento ci sono tre chip proprietari Turing AI, che eseguono i modelli a bordo e controllano il corpo nel suo insieme. L'architettura unisce comprensione multimodale, pianificazione, navigazione e manipolazione, oltre a esecuzione dei compiti e controllo della sicurezza.

XPENG punta a fare di IRON un collaboratore operativo capace di svolgere lavori concreti. Il robot si muove da solo, riceve incarichi a voce o tramite un'app, si ricarica in autonomia, segnala anomalie e controlla il proprio stato. Il calendario prevede l'avvio dell'addestramento come assistente nei punti vendita nel primo trimestre del 2027, la produzione di serie a partire da gennaio dello stesso anno e il debutto ufficiale sul mercato nel secondo trimestre, prima dell'estate.

Per sostenere produzione e distribuzione, l'azienda ha creato una Robot Data Factory che copre oltre 250 scenari applicativi in 15 categorie professionali, riutilizzando strumenti di gestione e valutazione dei dati nati nel settore auto. È stata inoltre allestita una linea di assemblaggio automatizzata con più di 600 punti di ispezione della qualità olografici potenziati dall'AI e oltre 1.000 test sui robot completi e sui componenti chiave.

XPENG sta infine costruendo una piattaforma aperta dedicata alla robotica, dalla quale i partner potranno scaricare pacchetti di funzioni, personalizzare le capacità dei robot e sviluppare competenze per contesti aziendali specifici. Il modello economico combina la vendita dell'hardware, gli abbonamenti software e l'accesso alla piattaforma. Sono allo studio anche abbonamenti basati su token e servizi pensati per scenari operativi precisi.

Sul fronte della mobilità autonoma, il programma Robotaxi ha bruciato le tappe: in appena otto mesi i veicoli sono passati dai test su strada con personale a bordo alle prove senza conducente. Undici mesi dopo l'annuncio del progetto, XPENG ha ottenuto a Guangzhou l'autorizzazione per dimostrazioni di Livello 4 (L4), previste entro la fine del 2026 in aree selezionate, mentre i test con passeggeri e senza guidatore sono già in corso.

Il primo modello pensato per il servizio commerciale, YOYO-01, debutterà nel 2027. XPENG non gestirà direttamente il servizio, ma fornirà piattaforme veicolari e tecnologie di guida autonoma a partner incaricati della gestione, con l'intento di diffondere la tecnologia su scala globale insieme a operatori locali.

Infine, la mobilità aerea. Tramite ARIDGE, realtà dell'ecosistema XPENG incaricata dei velivoli elettrici a decollo verticale (eVTOL) con equipaggio, l'azienda è vicina alla certificazione di aeronavigabilità: ha già ottenuto il Type Inspection Authorization e completato i voli di prova previsti per la certificazione. Negli Emirati Arabi Uniti, ARIDGE lavora con partner locali a un'area di sperimentazione per la mobilità a bassa quota.