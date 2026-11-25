LG presenta lo Smart Monitor AI 32U501SB a 210 euro e LG Swing a 799 euro, due personal screen con AI, webOS 26 e supporto mobile, disponibili in Italia.

LG lancia due nuovi Smart Monitor pensati per usare lo schermo anche senza computer: il modello AI 32U501SB e LG Swing. Il primo è un display da 32 pollici che riunisce lavoro, intrattenimento e gaming, mentre il secondo è un touch screen 4K su supporto mobile, da spostare tra una stanza e l'altra. L'annuncio è arrivato il 25 novembre 2026 e segna un passo avanti nel modo in cui le persone vivono gli schermi nel corso della giornata.

Il cuore del primo modello è il sistema webOS 26, che consente di aprire in modo diretto le principali piattaforme di streaming, di navigare sul web e di collegarsi ai servizi cloud. Non c'è quindi bisogno di un computer accanto allo schermo, perché i contenuti arrivano direttamente sul monitor.

La vera novità è l'intelligenza artificiale. AI Concierge suggerisce notizie e contenuti su misura in base a ciò che si sta guardando. AI Search, che si appoggia a Google Gemini, serve a trovare in fretta informazioni e materiali pertinenti. Infine AI Voice ID riconosce la voce di chi utilizza il dispositivo e attiva in automatico il suo profilo, proponendo consigli legati alle preferenze e alla cronologia di visione.

Dal punto di vista visivo il pannello VA Full HD da 32 pollici supporta HDR10 Pro, copre il 99% dello spazio colore RGB e raggiunge una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Ne derivano immagini scorrevoli, colori intensi e un contrasto elevato, sia nelle attività di lavoro sia nella visione di film e nel gioco. A occuparsi dell'elaborazione di immagini e suoni è il processore α5 AI Gen9, che adatta la resa al tipo di contenuto riprodotto.

Per quanto riguarda i collegamenti, il monitor dispone di Wi-Fi, Bluetooth, HDMI e porte USB, così da agganciare periferiche e dispositivi esterni con semplicità. Smartphone e tablet possono inviare contenuti grazie al supporto di Apple AirPlay 2, Google Cast e Screen Share.

Il gaming trova spazio attraverso LG Gaming Portal, da cui si raggiungono giochi nativi per webOS e servizi di cloud gaming. Basta collegare un gamepad per giocare senza console né altri apparecchi. L'alto refresh rate contribuisce a movimenti più fluidi e nitidi anche nelle sessioni interattive.

LG Swing, identificato dal codice 32U889SA, punta invece sulla mobilità. Si tratta di un display touch IPS da 32 pollici con risoluzione 4K UHD, montato su una base dotata di ruote nascoste e su un braccio ergonomico che permette di regolare altezza, inclinazione, rotazione e orientamento. In questo modo lo schermo passa con facilità dalla postazione da lavoro a un uso più rilassato sul divano.

Anche Swing funziona come piattaforma autonoma grazie a webOS 24, con accesso diretto alle app di streaming e ai contenuti online. Il collegamento a smartphone e tablet avviene via Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay e Screen Share, mentre il retro ospita tre porte USB-C, una delle quali eroga fino a 65W, oltre a due porte HDMI per notebook e altri dispositivi.

Il prezzo consigliato al pubblico è di 210,00 euro per LG Smart Monitor AI 32U501SB e di 799,00 euro per LG Swing 32U889SA, entrambi già disponibili all'acquisto.