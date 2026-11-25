LG Signage Manager è la nuova app per gestire i display LG E-Paper dallo smartphone: contenuti, batteria e rete controllati a distanza in tempo reale.

LG Electronics ha presentato LG Signage Manager, una nuova applicazione per dispositivi mobili che permette di controllare i display LG E-Paper e di aggiornarne i contenuti in pochi tocchi. L'annuncio, diffuso il 25 novembre 2026, si inserisce nel percorso del colosso sudcoreano verso soluzioni professionali integrate, pensate per rendere più rapide le operazioni quotidiane e far crescere l'efficienza di chi utilizza questi schermi.

Al centro della proposta ci sono i display E-Paper, che sfruttano la tecnologia e-ink per restituire una resa molto simile a quella della carta stampata. Le immagini restano visibili anche senza un'alimentazione elettrica costante e, durante l'aggiornamento dei contenuti, il prodotto consuma meno energia rispetto ai tradizionali schermi digitali usati per il digital signage. Per questo motivo la soluzione si presta bene a negozi, bar e attività commerciali che cambiano spesso menu, offerte e promozioni.

Con la nuova app modificare, programmare e distribuire i contenuti diventa un'operazione alla portata di qualsiasi smartphone, senza bisogno di computer né di telecomandi. Durante la prima configurazione l'applicazione dialoga con lo schermo tramite Bluetooth, così da impostare la connessione Wi-Fi. Una volta registrato il dispositivo, aggiornamenti e controlli avvengono via Wi-Fi, a condizione che telefono e display siano collegati alla medesima rete.

Immaginiamo un bar che esaurisce una bevanda: il personale può sostituire in pochi istanti l'immagine o l'informazione esposta, usando soltanto il proprio cellulare. In questo modo le attività commerciali reagiscono subito ai cambiamenti e tengono informati i clienti senza ritardi.

Un altro aspetto riguarda il monitoraggio a distanza. Dall'app è possibile verificare in ogni momento il livello di carica della batteria e lo stato della connessione di rete, oltre a intervenire su diverse impostazioni. I responsabili dei punti vendita non devono più spostarsi davanti a ogni schermo per controllarne il funzionamento, con un evidente risparmio di tempo nella manutenzione ordinaria.

Sul fronte energetico i display integrano un system-on-chip a bassissimo consumo, progettato per ridurre ulteriormente l'assorbimento durante il funzionamento. Una funzione di Power Management intelligente regola in automatico l'energia impiegata in funzione della frequenza con cui l'utente pianifica i rinnovi delle informazioni.

L'efficienza di questi schermi è stata riconosciuta nel luglio 2026, in occasione della 29ª edizione degli Energy Winner Awards, dove il prodotto ha conquistato il Grand Prize e il Korea Energy Agency President's Award.

LG prevede di estendere progressivamente la compatibilità di LG Signage Manager anche ad altri modelli della gamma di display professionali del marchio. L'obiettivo è offrire a un pubblico sempre più ampio un sistema di gestione intuitivo e integrato, capace di semplificare il controllo di dispositivi e attività.