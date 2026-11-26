Samsung estende il benessere su Galaxy Watch8 e Watch8 Classic con One UI 9 Watch: nuovi parametri vitali, indice di fitness e guida al sonno.

Samsung amplia le funzionalità dedicate alla salute e al benessere dei suoi smartwatch con l’arrivo di One UI 9 Watch su Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic. L’aggiornamento, già in distribuzione dal 23 novembre, porta sui dispositivi una serie di strumenti pensati per offrire una visione più completa delle condizioni fisiche quotidiane, migliorare il monitoraggio del sonno e aiutare gli utenti a trovare il giusto equilibrio tra attività e recupero.

Le novità, già introdotte con Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2, arrivano attraverso l’aggiornamento software e le applicazioni Samsung Health e Samsung Health Monitor. Tra le funzionalità principali figurano Parametri vitali, Punteggio benessere cardiaco, Carico cardiaco giornaliero e una versione aggiornata dell’Indice di fitness.

Parametri vitali consente di monitorare durante il sonno cinque indicatori biometrici: frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura cutanea e saturazione di ossigeno nel sangue. I dati raccolti permettono allo smartwatch di definire valori di riferimento personali e di segnalare eventuali variazioni significative rispetto ai parametri abituali.

Un altro strumento inedito è il Punteggio benessere cardiaco, che riunisce in un unico valore diversi indicatori legati alla salute quotidiana, considerando anche il sonno e l’attività fisica. L’obiettivo è aiutare gli utenti a comprendere meglio il rapporto tra le proprie abitudini e il benessere del cuore, seguendo nel tempo l’evoluzione del punteggio.

Per chi pratica attività sportiva, Carico cardiaco giornaliero offre indicazioni sull’intensità dello sforzo sostenuto durante gli allenamenti e le attività quotidiane, suggerendo un intervallo di carico adeguato per favorire un equilibrio tra esercizio e recupero. L’Indice di fitness aggiornato combina invece diversi parametri per fornire una panoramica complessiva della forma fisica e proporre contenuti di allenamento in linea con gli obiettivi individuali.

Anche il riposo diventa protagonista con la nuova versione di Guida al sonno, che propone consigli più personalizzati sulla base delle abitudini e dei traguardi di ciascun utente. Il percorso può iniziare dopo aver raccolto almeno tre giorni di dati sul sonno nelle due settimane precedenti e si sviluppa attraverso indicazioni settimanali che si adattano ai cambiamenti delle routine. Il programma, basato sui principi della scienza comportamentale del sonno, offre suggerimenti pratici e semplici da seguire per migliorare la qualità del riposo.

One UI 9 Watch introduce inoltre nuove possibilità di personalizzazione e orientamento. Con il quadrante Ritratto, le fotografie personali diventano parte integrante dell’interfaccia: il sistema riconosce le persone presenti nelle immagini e organizza automaticamente orologio e sfondo intorno a loro.

La Bussola aggiornata permette di salvare luoghi importanti come punti di riferimento, ad esempio la posizione dell’auto parcheggiata o di un campeggio. La funzione Torna sui tuoi passi consente invece di ripercorrere a ritroso un itinerario registrato per raggiungere nuovamente il punto di partenza.

L’aggiornamento One UI 9 Watch è in distribuzione per Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic dal 23 novembre 2026. La disponibilità delle singole funzionalità può variare in base al Paese, al modello e ad altri fattori; alcune richiedono inoltre aggiornamenti separati delle applicazioni Samsung Health o Samsung Health Monitor.

Le funzioni dedicate al benessere sono progettate per il monitoraggio generale della salute e del fitness e non sostituiscono dispositivi medici o valutazioni professionali.