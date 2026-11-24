Nikon ZR riceve il firmware 2.00 con curva Log3G10 in H.265, ghiere personalizzabili, focus peaking su R3D NE anche con LUT 3D e novità per i filmmaker.

Nikon ha rilasciato il firmware 2.00 per la ZR, la videocamera full-frame del marchio pensata per il cinema. Il modello appartiene alla famiglia Z CINEMA e con questo intervento riceve il primo grande aggiornamento dal lancio. La novità più rilevante riguarda la registrazione in H.265, che ora accetta la curva gamma Log3G10, portando così la scienza del colore RED anche in un formato video compresso e più leggero da gestire.

Il pacchetto include inoltre nuove funzioni di controllo e monitoraggio, studiate per semplificare il lavoro di chi realizza film e contenuti digitali ogni giorno.

Le ghiere di comando e i pulsanti funzione possono ora ospitare un numero maggiore di funzioni assegnabili. Grazie a questa estensione è possibile richiamare in modo diretto le impostazioni principali, intervenendo con più rapidità durante le riprese e adattando la camera al proprio modo di lavorare.

Il focus peaking arriva anche nella registrazione R3D NE, e resta disponibile quando sulle immagini è applicata una LUT 3D. Un'altra novità che rende più agevole la messa a fuoco nelle situazioni di lavoro più esigenti.

L'update rappresenta la prima revisione di rilievo per la ZR e rientra in un percorso di sviluppo con cui Nikon intende rispondere alle richieste dei propri utenti, offrendo funzioni inedite e miglioramenti operativi, contribuendo al tempo stesso a diffondere la cultura dell'imaging nel mondo del cinema.