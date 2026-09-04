Fujifilm presenta il nuovo FUJINON XF400mmF4.5: super-teleobiettivo ultraleggero e luminoso

Fujifilm ha annunciato il lancio del nuovo obiettivo FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR, un super-teleobiettivo fisso pensato per la fotografia d'azione, naturalistica, sportiva e aeronautica. Progettato appositamente per la gamma mirrorless Serie X, questo obiettivo promette prestazioni ottiche di altissimo livello unite a un corpo ultraleggero e portatile, caratteristiche fondamentali per i professionisti e per gli appassionati che necessitano di mobilità e rapidità.

Il nuovo FUJINON XF400mmF4.5 si distingue per la sua apertura massima f/4.5, garantendo immagini luminose anche in condizioni di luce complessa e consentendo una notevole flessibilità creativa. La lunghezza focale da 400mm offre la possibilità di avvicinarsi ai soggetti più distanti, mantenendo la qualità dell'immagine anche ai bordi del fotogramma.

L'obiettivo integra la tecnologia OIS (Optical Image Stabilization) per la stabilizzazione dell'immagine, fondamentale nelle riprese a lunga distanza e durante l'utilizzo a mano libera. Grazie al sistema LM (Linear Motor), è assicurata una messa a fuoco veloce, silenziosa e precisa, ideale per seguire soggetti in rapido movimento come animali selvatici, atleti o velivoli.

Progettato per resistere alle intemperie, il modello WR (Weather Resistant) offre protezione contro polvere e umidità, rendendolo perfetto anche nelle situazioni più impegnative dal punto di vista ambientale. Il FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2026 al prezzo di 2.949,99 euro IVA inclusa, confermando l'impegno di Fujifilm nel proporre soluzioni professionali all'avanguardia per il mondo della fotografia mirrorless.

FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR combina prestazioni ottiche di altissimo livello con una portabilità senza pari, rappresentando così una scelta ideale per chi desidera catturare ogni dettaglio da grande distanza senza sacrificare la qualità dell'immagine o la comodità di trasporto durante lunghe sessioni fotografiche.