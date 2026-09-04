MY HERO ACADEMIA: All's Justice debutta su Nintendo Switch 2 con nuove funzionalità

Bandai Namco Entertainment Europe lancia MY HERO ACADEMIA: All's Justice su Nintendo Switch 2, l'amato universo anime ma in una nuova veste videoludica, arricchita da funzionalità uniche e modalità esclusive.

Basato sull'arco narrativo Final War della celebre serie anime, il titolo permette di vivere battaglie spettacolari tra eroi e cattivi, sfruttando i Quirk in scontri esplosivi e momenti iconici tratti direttamente dalla storia. La versione per Nintendo Switch 2 introduce innovazioni come GameShare tramite GameChat per il multiplayer online, rendendo più semplice entrare in contatto e sfidare amici e familiari anche a distanza. Questa funzione permette ai giocatori di condividere l'esperienza di gioco in modalità online, pur con una selezione di personaggi disponibili che potrebbe differire dall'elenco completo.

Chi sceglierà la versione fisica di MY HERO ACADEMIA: All's Justice per Nintendo Switch 2 potrà contare anche su un'aggiunta da collezione: un'illustrazione interna esclusiva della copertina, realizzata da Bones Film, con protagonisti Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki, due tra le figure più amate dai fan della saga.

Per il lancio Bandai Namco presenta anche una nuova modalità Minigiochi accessibile su tutte le piattaforme attraverso un aggiornamento gratuito che sarà disponibile insieme al gioco. Sviluppata da Mei Hatsume come test attitudinale in uno spazio virtuale, questa modalità contiene attività divertenti e stimolanti con gli studenti della Classe 1-A, oltre a una collaborazione speciale con il leggendario PAC-MAN. Gli utenti potranno mettere alla prova le proprie abilità e competere per ottenere i punteggi migliori attraverso una serie di sfide originali dedicate all'universo di My Hero Academia.

MY HERO ACADEMIA: All's Justice è disponibile su Nintendo Switch 2 in tre edizioni: Standard Edition, Deluxe Edition e Ultimate Edition. Il gioco è inoltre disponibile anche per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, assicurando una vasta platea di utenti pronti a immergersi nell'azione e nella narrazione cinematografica della serie. Con le nuove funzionalità pensate per Nintendo Switch 2, i fan della serie potranno ora vivere lo scontro definitivo tra eroi e cattivi ovunque si trovino, senza rinunciare a innovazione, divertimento e contenuti esclusivi.