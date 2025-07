Gardaland celebra l’ingegno giovanile con un nuovo francobollo celebrativo

Nel cuore di Gardaland, uno dei parchi divertimento più amati d’Italia, è stato emesso un francobollo celebrativo unico nel suo genere. Presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questo francobollo è parte della serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, parte del programma filatelico del 2025. Disponibile presso gli uffici postali, tabaccherie e, in esclusiva, sull’e-shop di Gardaland, il francobollo rappresenta molto più di un semplice oggetto da collezione; è un tributo al Parco come icona del divertimento italiano e celebra la visione dei giovani che lo hanno ideato.

L’evento di presentazione si è svolto la mattina del giorno dell’emissione all’interno del Parco, alla presenza di prestigiose autorità e rappresentanti del settore. L’iniziativa è nata dall’estro creativo di 34 studenti della scuola “Enrico Fermi” di Romano di Lombardia (BG). A riguardo, il professor Gelsomini ha espresso: “Il progetto, nato dall’idea di circa 34 studenti, dimostra quanto Gardaland sia nel cuore dei ragazzi.” Un’iniziativa che si integra perfettamente con la missione del Gardaland Resort, che da sempre dedica un’attenzione speciale al coinvolgimento delle giovani generazioni, non solo come pubblico di riferimento, ma anche come destinatari di percorsi educativi e opportunità professionali.

Alla cerimonia di presentazione erano presenti diverse figure di spicco, tra cui l’Amministratore Delegato di Gardaland, Stefano Cigarini, la mascotte del Parco, Prezzemolo, il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, il Responsabile Corporate Affairs di Filatelia Poste Italiane, Marco Di Nicola, il Sindaco di Castelnuovo del Garda, Davide Sandrini, e il Prefetto di Verona, Demetrio Martino.

Nel suo discorso, il Sottosegretario Fausta Bergamotto ha sottolineato: “Gardaland è un esempio di eccellenza italiana che va ben oltre l’intrattenimento. La sinergia tra istituzioni e aziende è fondamentale per valorizzare luoghi iconici come questo, simboli viventi del saper fare italiano.” Questo evento non solo celebra un importante traguardo per Gardaland e per il sistema produttivo, ma pone anche un particolare accento sull’importanza della collaborazione tra giovani, istituzioni e imprese nel preservare e promuovere il patrimonio culturale italiano. La storia continua a fiorire attraverso gli occhi e l’iniziativa delle nuove generazioni, che si fanno protagoniste attive nel racconto e nella valorizzazione del Paese.