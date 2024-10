Gardaland Magic Halloween: al via 26 giorni di divertimento ed esperienze inedite

Il tanto atteso Gardaland Magic Halloween ha ufficialmente preso il via, trasformando il parco in un’esperienza immersiva e spettrale che coinvolgerà visitatori di tutte le età. Dal 3 ottobre al 3 novembre, per ben 26 giorni, Gardaland si trasformerà in un luogo magico dove il divertimento e l’emozione saranno i protagonisti.

Alcuni degli artisti che animeranno il Parco hanno posato con Prezzemolo prima di dare il via alla nuova stagione 2024: un mese intero in cui il Parco si trasformerà in un grande set dove vampiri, zucche, fantasmi e pipistrelli percorreranno i viali. Oltre a cogliere l’opportunità di fare foto con i personaggi più iconici, i visitatori avranno modo di assistere a spettacoli outdoor a tema, partecipare a Scary Zone in due diverse aree delimitate e divertirsi con gli Scary Dj set.

Una delle attrazioni più attese è “WRECKAGE – The Horror Experience”, un labirinto innovativo che promette di offrire un’esperienza altamente immersiva ai visitatori maggiori di 14 anni in cerca di emozioni forti. Questo percorso in movimento, a cui si accede con un biglietto aggiuntivo, promette di essere una full immersion nell’horror, un’esperienza unica e indimenticabile.

Il parco si trasformerà in un mondo incantato dove vampiri, zucche, fantasmi e pipistrelli si aggireranno tra le attrazioni, creando un’atmosfera unica per gli ospiti. Senza dimenticare la possibilità di godersi tutte le attrazioni del parco, garantendo divertimento per tutti i gusti e per tutte le età.

Non perdete l’occasione di vivere il fascino e l’emozione di Gardaland Magic Halloween, un evento che vi lascerà senza fiato e vi porterà in un mondo incantato e spettrale che vi terrà incollati fino all’ultima magica istante.