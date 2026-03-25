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Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

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Con l’arrivo della primavera, Gardaland Resort si prepara a riaprire ufficialmente i cancelli il 28 marzo, inaugurando una nuova stagione all’insegna di esperienze immersive, innovazione e divertimento per tutte le generazioni. L’offerta 2026 del parco promette di unire magia, tecnologia e tendenze internazionali, rendendo ogni visita un’esperienza unica.

Uno dei protagonisti più attesi è l’inedito progetto ispirato al mondo videoludico: Animal Crossing™: New Horizons prenderà vita all’interno del Gardaland SEA LIFE Aquarium, trasformando l’acquario in un set interattivo dove gli ospiti potranno vivere dal vivo l’atmosfera del celebre titolo Nintendo.

Sul fronte degli spettacoli, il Gardaland Theatre accoglie il debutto assoluto di “District 51 – Hangar of Mystery”, un nuovo show di magia e grandi illusioni che promette di stupire il pubblico fondendo scienza, mistero e narrazione in un’esperienza coinvolgente e spettacolare.

Al Cinema 4D torna invece un film di produzione originale firmato Gardaland: “Prezzemolo e l’Enigma Svelato”. L’avventura porterà gli spettatori in un viaggio multisensoriale grazie a poltrone in movimento, spruzzi d’acqua, raffiche di vento, luci ed effetti olfattivi. Prezzemolo accompagna gli ospiti in un viaggio emozionale, lasciando un messaggio destinato a restare anche oltre la visione.

Lo sguardo è già rivolto all’estate, con due appuntamenti che arricchiranno ulteriormente il calendario. A maggio, “Strawberry Bites” offrirà giornate dedicate al mondo delle fragole, tra sapori, esperienze conviviali e momenti di puro piacere. A giugno, invece, il parco si trasformerà in un palcoscenico internazionale con il “K-Pop Weekend” (13-14 giugno 2026), un evento interamente dedicato alla musica e al ritmo del fenomeno globale coreano, con autentiche band in concerto.

L’intera stagione 2026 di Gardaland Resort si preannuncia quindi come un viaggio attraverso innovazione, intrattenimento e tendenze globali, in grado di coinvolgere e sorprendere visitatori di ogni età. Il parco conferma ancora una volta la propria vocazione internazionale e la sua capacità di reinventarsi, offrendo esperienze capaci di fondere fantasia, emozione e divertimento in un unico grande universo immersivo.

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