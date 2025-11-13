Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra la Giornata della Gentilezza con squali e coralli LEGO

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, Gardaland SEA LIFE Aquarium dedica l’intero mese di novembre a un tema quanto mai attuale: la gentilezza e il rispetto, anche nel mondo marino. L’iniziativa intende sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza della tutela ambientale e della convivenza armoniosa tra esseri umani e natura, attraverso un programma di attività tra educazione, gioco e scoperta.

Come ambasciatore del progetto europeo “LIFE European Sharks”, dedicato alla protezione delle specie marine a rischio, l’acquario propone “Le domeniche della gentilezza con gli squali”: tre appuntamenti interattivi previsti il 16, 23 e 30 novembre alle ore 11.00. Gli incontri, guidati dagli esperti di Gardaland SEA LIFE, offriranno momenti divulgativi e interattivi per far conoscere il ruolo fondamentale che gli squali ricoprono nella salute degli ecosistemi marini.

Parallelamente, tra le varie iniziative del mese spicca anche una curiosa installazione: “La barriera corallina in versione LEGO”. Realizzata con oltre 15.000 mattoncini, quest’opera unisce arte, gioco e sensibilizzazione ambientale in un diorama colorato e sorprendente che cattura l’attenzione di visitatori di ogni età.

Durante i sabati e le domeniche di novembre, i visitatori potranno immergersi in un percorso articolato tra 40 vasche tematiche, esperienze interattive e attività educative pensate per le famiglie. L’obiettivo è offrire un weekend diverso dal solito, capace di coniugare divertimento, apprendimento e consapevolezza ambientale.

Con questa iniziativa, Gardaland SEA LIFE Aquarium conferma il proprio impegno nella divulgazione scientifica e nella promozione di valori di rispetto e gentilezza, sottolineando quanto sia fondamentale sviluppare una cultura della sostenibilità che abbracci non solo la terraferma, ma anche il profondo blu dei nostri mari.