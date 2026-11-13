Gaia conquista la vetta delle radio italiane con Senz'Allegria

Senz'Allegria di Gaia si è affermato come il brano più trasmesso dalle radio italiane, raggiungendo il numero uno della classifica EarOne e confermando il momento d'oro dell'artista. Pubblicato lo scorso 16 ottobre per Columbia Records/Sony Music Italy, il singolo è accompagnato da un videoclip disponibile su YouTube e distribuito su tutte le principali piattaforme digitali.

Il brano, scritto dalla stessa Gaia insieme a Riccardo Zanotti e PAGA e prodotto da PAGA e Madfingerz, affonda le sue radici nella duplice identità culturale della cantautrice, evocando le suggestioni spirituali del Brasile e in particolare i rituali del Candomblé. Il mare diventa così un potente simbolo di rinascita e trasformazione, luogo ideale a cui affidare desideri e speranze, con un chiaro richiamo alla figura di Iemanjá, la divinità delle acque e protagonista della tradizione afrobrasiliana.

Il coinvolgimento della famiglia di Gaia nei cori aggiunge una nota personale e intensa alla canzone, esaltando il valore delle radici e della condivisione. Il titolo, con il suo gioco di significati, si trasforma in un manifesto in cui l'allegria è intesa come scelta consapevole e atto rivoluzionario, soprattutto in un presente segnato da divisioni, paure e incertezze.

Con Senz'Allegria, Gaia conferma la sua capacità di sorprendere il pubblico attraverso una cifra stilistica originale e una narrazione autentica, consolidando il suo ruolo di rilievo nel panorama musicale italiano.