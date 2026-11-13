Sfera Ebbasta anticipa il nuovo album Purosangue: uscita il 20 novembre

Sfera Ebbasta sorprende ancora una volta i suoi fan annunciando a sorpresa l'uscita anticipata del nuovo album Purosangue, che sarà disponibile dal prossimo 20 novembre, ben tre settimane prima della data prevista inizialmente. Un'attesa diventata troppo grande per essere contenuta: con queste parole, proiettate sui palazzi della sua Ciny, Sfera ha voluto comunicare in modo diretto una scelta dettata dall'entusiasmo travolgente della sua community. L'energia e la voglia di nuova musica manifestate dal pubblico hanno spinto l'artista a regalare in anticipo il disco, accorciando così le distanze con chi lo segue da sempre.



La scelta del luogo per l'annuncio non è casuale: i palazzi di via Friuli, simbolo del legame viscerale tra Sfera e la sua città d'origine, sono diventati il palcoscenico perfetto per questa svolta inattesa. Il titolo Purosangue richiama l'idea di un'identità autentica e indomabile, in perfetta sintonia con l'urgenza di esprimersi e la volontà di seguire il proprio ritmo senza scendere a compromessi.



Le strade non possono più aspettare: è questo il messaggio che campeggia sui murales della città, sottolineando il forte legame tra il Trap King e il suo pubblico. Con Purosangue, Sfera rinnova la promessa di sincerità e appartenenza che ha sempre caratterizzato il suo percorso musicale.



Dopo l'uscita dell'album, Sfera Ebbasta tornerà dal vivo nei palazzetti d'Italia a partire da gennaio 2027 con un tour prodotto da Vivo Concerti che toccherà le principali città italiane. Tra i concerti già sold out spiccano le date di Roma e Milano, segno di un'attesa che si è fatta sempre più impellente. I biglietti sono disponibili attraverso i canali ufficiali di vendita.



Il tour prenderà il via il 27 gennaio 2027 a Jesolo, toccherà Torino, Roma, Milano, Bologna e porterà on stage sia i nuovi inediti che le hit che hanno segnato la carriera di Sfera. L'organizzazione ricorda l'importanza di acquistare i biglietti solo attraverso i circuiti autorizzati.



L'attesa per Purosangue sta per finire: il nuovo album di Sfera Ebbasta uscirà ufficialmente il 20 novembre.