Topo Gigio reinterpreta Feliz Navidad: il classico del Natale torna per tutte le età

Topo Gigio torna protagonista delle feste natalizie con la nuova versione di Feliz Navidad, disponibile da oggi in digitale e prodotta da Sony Music Italy. Il brano, reinterpretazione del celebre classico di Josè Feliciano, si propone di far cantare e ballare grandi e piccoli nell'attesa del Natale.



Il celebre topolino, simbolo di gentilezza e affetto da più di sessant'anni, continua a stupire con la sua capacità di restare attuale e vicino a un pubblico trasversale. Recentemente è entrato nel roster KIDS di Sony Music Italy, che ne detiene i diritti mondiali, rafforzando così la sua presenza su scala internazionale.



Quando, in un giorno d'inverno, una ragazza si ferma davanti alla vetrina di un negozio per guardare un albero di Natale fatto di una strana plastica… vede, nascosto in quella plastica, un Pupazzo che le sorride. Topo Gigio. La ragazza, Maria Perego, è un'Arista… si mette subito al lavoro.



Così nasce nel 1959 Topo Gigio, rilanciato con la voce di Domenico Modugno nella storica "Alta Fedeltà" su RAI. Da allora questo personaggio, creato da Maria Perego, ha attraversato continenti e generazioni, entrando nei cuori del pubblico di tutto il mondo. Dall'Ed Sullivan Show negli Stati Uniti al successo televisivo europeo, Topo Gigio è diventato protagonista di trasmissioni, incontri con star internazionali come Louis Armstrong, Michael Jackson e Roger Moore, fino ai cameo citati in film iconici come "The Santa Clause" ed "Essere John Malkovich".



Il personaggio ha partecipato anche a numerose iniziative sociali e solidali: tra queste, il ruolo di Goodwill Ambassador in Giappone dopo lo tsunami del 2011, e la campagna italiana contro l'influenza H1N1. Gli ultimi anni hanno visto Topo Gigio rafforzare la sua popolarità anche nel mondo digitale: meme, GIF e apparizioni in eventi come il Giro d'Italia, la sfilata alla parata del Columbus Day a New York e numerosi progetti benefici ne confermano il fascino duraturo.



Nell'ultimo periodo, Topo Gigio ha calcato palcoscenici d'eccezione: tra questi il Festival di Sanremo insieme a Lucio Corsi, l'Eurovision Song Contest e la Partita del Cuore. Ha ispirato una linea di abbigliamento Alberta Ferretti, preso parte a campagne sulla sostenibilità e a progetti di educazione digitale, oltre ad aver ricevuto premi alla carriera.



Nella stagione più recente, dopo il debutto del musical dedicato al suo legame con Maria Perego e la partecipazione al celebre programma brasiliano Troféu Imprensa, Topo Gigio conferma la sua dimensione di icona pop internazionale. Prosegue il percorso avviato da Alessandro Rossi e il suo staff, custodendo l'eredità artistica e umana di Maria Perego.



Con la sua versione di Feliz Navidad, Topo Gigio invita tutti a festeggiare insieme il Natale, confermandosi uno degli ambasciatori più amati della cultura italiana nel mondo.