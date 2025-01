Gardaland Sea Life Aquarium nuovo ambasciatore Life European Sharks

Il Gardaland SEA LIFE Aquarium è stato ufficialmente nominato il nuovo ambasciatore del progetto LIFE “European Sharks”, un’iniziativa co-finanziata dall’Unione Europea attraverso il programma LIFE avviato nel 2023 e della durata quadriennale.

L’obiettivo principale di questo progetto è creare una rete di protezione nel Mediterraneo coinvolgendo diversi settori come la pesca, la ristorazione, la conservazione e la divulgazione per preservare le specie marine più a rischio, in particolare squali e razze, minacciate dalle catture accidentali, dall’inquinamento e dalla distruzione degli habitat.

Il progetto LIFE European Sharks è coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn con partner in Croazia, Francia e Italia, tra cui l’Acquario di Livorno, il Centro di Competenza Distrettuale, il D.R.E.AM, la Guardia Costiera Italiana, MedSharks, Shoreline e l’Università di Firenze.

Questo importante incarico conferma l’impegno costante del Gardaland SEA LIFE Aquarium nella salvaguardia dell’ambiente marino e nella sensibilizzazione del pubblico sull’importanza della conservazione delle specie marine più vulnerabili.

Il progetto LIFE “European Sharks” rappresenta un passo significativo nella direzione della protezione e conservazione delle specie marine nel Mediterraneo, e il Gardaland SEA LIFE Aquarium è pronto a svolgere un ruolo attivo e importante in questo importante compito.