PLAION e Thrustmaster uniscono le forze per una distribuzione paneuropea

PLAION e Thrustmaster annunciano una partnership strategica per rafforzare la distribuzione di accessori gaming in tutta Europa e ampliare l'offerta retail.

PLAION e Thrustmaster hanno annunciato una partnership strategica per la distribuzione in Europa, rafforzando il portafoglio gaming di PLAION grazie agli accessori pluripremiati di Thrustmaster.

L'accordo prevede che PLAION sostenga la crescita della gamma di hardware e accessori Thrustmaster in diversi mercati europei, sfruttando la propria rete di distribuzione, la competenza nei mercati locali e le relazioni consolidate con i rivenditori. Questo passo rappresenta un ulteriore sviluppo nell'espansione dell'offerta di PLAION nel settore dei videogiochi, combinando software, hardware e accessori per offrire soluzioni più integrate e innovative nel panorama europeo.

Il software rappresenta un punto di forza fondamentale per PLAION, che punta a integrare i propri brand leader nel settore hardware e accessori, così da garantire ai partner retail una proposta di gaming più ampia e coordinata e offrire ai brand partner un accesso semplificato al mercato.

Craig McNicol, CEO di PLAION Partners, ha dichiarato: Siamo lieti di collaborare con Thrustmaster, un brand molto rispettato nel settore degli accessori per il gaming. Questo accordo rafforza la nostra posizione di distributore leader nel settore del gaming e amplia la gamma di soluzioni che possiamo offrire ai nostri partner al dettaglio. Unendo software, hardware e accessori, possiamo offrire un valore aggiunto ai rivenditori e ai consumatori.

Christian Maby, VP of WW Sales, ha aggiunto: Questa partnership è un connubio naturale. La presenza capillare e le relazioni con i rivenditori di PLAION, unite alla reputazione di Thrustmaster in termini di qualità e innovazione, consentiranno a un numero maggiore di giocatori in tutta Europa di provare la nostra attrezzatura. Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso con un partner così forte.

Con questa alleanza, PLAION consolida ulteriormente la sua posizione di distributore leader nel settore del gaming a livello mondiale, offrendo software, hardware e accessori all'interno di un ecosistema commerciale unificato capace di supportare efficacemente i partner in Europa.