HOT WHEELS Infinite Rush protagonista allo stand Samsung del Lucca Comics & Games 2026

HOT WHEELS Infinite Rush sarà giocabile presso lo stand Samsung al Lucca Comics & Games 2026, offrendo esperienze arcade e personalizzazione veicoli uniche.

Il Lucca Comics & Games 2026 si prepara ad accogliere una delle esperienze di gioco più attese dell'anno: HOT WHEELS Infinite Rush approda allo stand Samsung per tutti i visitatori, dal 28 ottobre al 1° novembre.



Lanciato a livello globale lo scorso 10 settembre 2026, HOT WHEELS Infinite Rush amplia il concetto classico delle celebri piste arancioni Hot Wheels, trasportando i giocatori in un universo dinamico ricreato secondo la scala e lo stile inconfondibili del brand.



Il videogioco include quattro isole a tema, oltre 150 veicoli tra cui scegliere, vaste possibilità di personalizzazione e una modalità multiplayer competitiva. Tra le novità spicca anche un avanzato Track Builder che permette ai fan di progettare e condividere i propri tracciati offrendo così una vera esperienza arcade immersa nell'iconica atmosfera Hot Wheels.



Durante i giorni del Lucca Comics & Games, i partecipanti potranno vivere in prima persona le sensazioni adrenaliniche delle corse ad alta velocità, esplorare liberamente le ambientazioni e scoprire le meccaniche dedicate al collezionismo dei veicoli.



Un'occasione unica per i fan di tutte le età di testare HOT WHEELS Infinite Rush e sfidare i propri amici in un contesto interattivo e spettacolare.