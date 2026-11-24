Il tour di Genesis One Night with the Orchestra prende il via il 9 dicembre 2026 da Mantova e attraversa l'Italia fino al 19 dicembre, quando lo spettacolo approderà a Roma. Il progetto rilegge il repertorio della celebre band britannica in chiave rock-sinfonica, con Martin Levac, uno dei nomi più stimati nel tributo a Phil Collins, affiancato dalla propria band e da oltre cinquanta musicisti sul palco.

A guidare il pubblico lungo questo percorso sarà Carlo Massarini, giornalista, critico musicale e volto storico della televisione italiana, che intratterrà la platea con aneddoti e retroscena sulla genesi dei brani e sulla storia del gruppo. Lo show, ideato e organizzato dall'Associazione Culturale LGRB, torna sui palchi nazionali dopo il successo delle date estive. Il giornalista non sarà però presente nelle serate di Genova e Ancona, che andranno in scena senza di lui.

Il cuore della serata è la reinterpretazione di "Seconds Out", il doppio album dal vivo registrato nel 1977 e ancora oggi considerato uno dei documenti live più rappresentativi del progressive rock. Sul palco scorreranno in veste sinfonica classici come "Firth of Fifth", "The Carpet Crawlers" e "The Cinema Show". Rispetto alle date estive, la scaletta si arricchisce di tre nuovi brani: "Los Endos", "Ripples" e "More Fool Me", che allargano ulteriormente il viaggio nel repertorio della band.

Le musiche orchestrali derivano dalle partiture di "We Know What We Like - The Music of Genesis", firmate nel 1987 da Dee Palmer e Tolga Kashif per la London Symphony Orchestra. Questa rilettura unisce l'energia del gruppo con la solennità di un organico sinfonico.

Levac è un polistrumentista, cantante e compositore canadese. È riconosciuto a livello internazionale per la capacità di restituire voce, stile e presenza scenica di Phil Collins, oltre che per i suoi tributi alla musica dei Genesis. Per la prima volta in Italia sarà accompagnato dalla sua formazione: François Larouche e André Lavergne alle chitarre, Mathieu Groulx alla batteria e Jean-François Duchesne alle tastiere. Il gruppo si unirà alla One Night Orchestra, formata da quaranta strumentisti e guidata dal maestro Massimo di Paola, esperto di musica progressive e autore di una suite dedicata ai Genesis, insieme al Coro dei Fiorentini, composto da venti voci e diretto da Mauro Bacherini.

Massarini ha ricordato il legame con il gruppo maturato ai tempi delle trasmissioni radiofoniche in cui lo presentava e lo sosteneva: "Tornare a presentare, in forma diversa, i Genesis più di 50 anni dopo averli presentati e supportati in radio a \"Per Voi Giovani\" e \"Popoff\" è un po' la chiusura di un cerchio. Allora eravamo, come tutti i ragazzi italiani presso cui i Genesis erano questione di cuore, affascinati ed entusiasti delle magìe di cui la band si ammantava. Mai avrei pensato che mezzo secolo dopo mi sarei trovato a raccontarli su un palco, dove sono diventati materia di contaminazione con la musica classica, che era in fondo parte delle loro influenze. Anzi, credo che la loro, come quella dei Beatles, Pink Floyd, King Crimson e altri, fra qualche decennio sarà considerata la musica classica del Novecento."

Il calendario si apre il 9 dicembre 2026 al PalaUnical Teatro di Mantova, seguito dal Politeama Genovese di Genova il 10 dicembre e dal Teatro Clerici di Brescia l'11 dicembre. Il 12 dicembre lo show si sposta alla CMP Arena di Bassano del Grappa, mentre il 14 dicembre sarà al Teatro delle Muse di Ancona. Il 15 dicembre è in programma il Teatro Augusteo di Napoli, il 16 dicembre il Teatro Team di Bari e il 19 dicembre l'Eur Convention Center La Nuvola - Auditorium di Roma, in collaborazione con Eur S.p.A.



