Vasco Live 20|26 - The Essentials esce venerdì 27 novembre: 17 brani della scaletta 2026 e un libro fotografico del tour, tra rarità e inediti.

Dal 27 novembre sarà disponibile Vasco Live 20|26 - The Essentials, il nuovo album dal vivo che porta su disco diciassette brani tratti dalla scaletta dei concerti del 2026. Il progetto nasce da una selezione di pezzi che non erano mai stati eseguiti dal vivo oppure erano rimasti lontani dal palco per moltissimi anni. Lo stesso Vasco ha definito questa scelta "la scaletta dei brani mancanti".

Il disco rilegge classici degli anni Ottanta e Novanta che, ascoltati oggi, appaiono sorprendentemente attuali. Accanto a successi già noti come Vado al massimo, Fegato spappolato, Alibi, Sono ancora in coma e Ciao trovano spazio alcune riscoperte come Ormai è tardi, Domani sì adesso no, Tango della gelosia e Lunedì. A chiudere il quadro c'è Marea, ultimo singolo accompagnato da un videoclip.

L'ordine dei brani ricalca la scaletta proposta negli spettacoli. Il percorso si apre con Vado al massimo e si conclude con Un mondo migliore. Nel mezzo compaiono anche Una nuova canzone per lei, Bolle di sapone, Stupendo, (Per quello che ho da fare) faccio il militare, La noia e Canzone.

Il supporto fisico sarà disponibile in tre formati. Il CD arriva in confezione digisleeve a tre ante, stampata su cartoncino Usomano e corredata da un booklet di venti pagine. Per gli appassionati di vinile sono previsti il triplo LP nero con doppio booklet e, in esclusiva, il triplo LP numerato su vinile giallo, realizzato in edizione limitata a 2000 copie e accompagnato anch'esso da doppio booklet.

Insieme al disco esce anche il libro fotografico VASCO LIVE 2026, che raccoglie gli scatti più significativi realizzati durante il tour 20|26. All'interno del volume sono inseriti QR code che permettono di accedere a contenuti video esclusivi.