Alberto Fortis torna sulle scene discografiche con Sentimental City, il primo album di inediti dopo dodici anni. Il disco è disponibile da ora sia in formato fisico sia in versione digitale e raccoglie otto nuovi brani, nei quali il cantautore intreccia memoria, sentimento e uno sguardo attento al presente.

Il progetto è pubblicato dall'etichetta Azzurra Music e distribuito da ADA Music Italy. Ad anticiparne i contenuti è il singolo Shopping con Alanis, già online insieme al videoclip.

Nei testi il cantautore torna a riflettere su molti dei motivi che hanno sempre segnato la sua penna. Ci sono l'amore nella sua forma più privata, lo scorrere del tempo, la lontananza, il ricordo e la voglia di lasciare un segno. Il tutto prende forma in una dimensione a metà strada tra reale e immaginario, dove l'osservazione del presente si mescola alla memoria.

Il brano che fa da apripista al nuovo lavoro parte da una scena quotidiana e riconoscibile, il centro commerciale, simbolo della società dei consumi. Al suo interno prende forma un racconto vivace e surreale in cui l'atto di comprare e quello di desiderare si sovrappongono, mentre affiora il bisogno di ritrovare un rapporto più genuino con la natura e con le altre persone.

La tracklist conta otto brani: Linea immaginaria, Shopping con Alanis, E non ti ho avuta mai, Ricordati di me, Sogno d'amor, Un giorno a Liverpool, Sentimental City e Non qui.

Sul fronte dei riconoscimenti, Alberto Fortis ha ricevuto il Diploma alla carriera conferito dal CPM Music Institute di Milano, la scuola di musica fondata e diretta da Franco Mussida. Il premio gli è stato consegnato proprio dal fondatore e presidente durante l'incontro Milano e Vincenzo: la storia del Pop e la canzone d'autore, inserito nell'Open Week della scuola.

Nel motivare la scelta, Mussida ha messo in luce le doti artistiche di Fortis e il suo ruolo nella stagione d'oro dei cantautori: "Sensibilità, coraggio e un'energia musicale esplosiva nel suo vivere il palco sono alcune importanti qualità che hanno caratterizzato la natura artistica di Alberto Fortis. Un musicista che ha saputo ritagliarsi uno spazio del tutto personale nel periodo in cui esplose il boom dei cantautori in italia. Il centro, all'epoca, tra la fine degli anni '70 e l'inizio anni '80', era il cosiddetto Cenacolo di Roma. Ma fu accolto da Milano e da qui, da uno studio di registrazione di Cologno, è partita la sua storia... C'ero anch'io in quello studio. Una storia che trasuda fantasia e caparbietà. Un esempio importante per i ragazzi, non solo del CPM. Siamo contenti di averlo con noi, di omaggiarlo di un segno che rende merito alla sua bella e lunga carriera".

Per presentare il progetto, Fortis ha scelto una frase che ne racchiude lo spirito: "Sentimental City Ci aspetta, abitiamoLa insieme".

Musicista polistrumentista, Fortis è una delle figure di maggiore rilievo del cantautorato italiano. La sua carriera, avviata nel 1979, lo ha portato a collaborare con nomi come George Martin, Carlos Alomar, Franco Califano, Roberto Vecchioni, Biagio Antonacci, la Premiata Forneria Marconi e la London Philharmonic Orchestra, oltre ad aprire i concerti di James Brown e Bob Dylan.

Il suo album d'esordio, uscito nel 1979, è stato inserito da Rolling Stone tra i 100 migliori dischi italiani della storia, e nel corso degli anni l'artista ha superato un milione e mezzo di copie certificate vendute.

Dopo il successo degli anni Ottanta, Fortis ha continuato a cambiare pelle sul piano dei generi e dei suoni. Nel 2014 è arrivato Do l'anima, seguito da Con te nel 2016 e dal doppio 4Fortys nel 2018, pensato per celebrare quarant'anni di carriera. Nel 2019 è uscito 1° OfficiALive, legato al concerto al Castello Sforzesco di Milano, mentre nel 2020 è stato il turno del singolo inedito Nyente da diRe. Nel 2024 è arrivato Maharaja, accompagnato da un videoclip. Sentimental City segna dunque il ritorno all'album di inediti, dodici anni dopo Do l'anima.