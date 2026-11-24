Ticky B torna sulle scene con Spezzami il cuore, nuovo singolo pubblicato da ADA Music Italy e disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 27 novembre. Il brano racconta il momento in cui una relazione si incrina perché uno dei due non riconosce più l'altro e pretende che si cambi per restare accanto a lui.

Al centro del testo ci sono le aspettative deluse, la difficoltà ad accettare la fine di un legame e la necessità di riconoscersi anche quando l'altra persona smette di farlo. Ticky B sostiene che rinunciare alla propria identità pur di essere amati non sia la strada giusta, perché accettare di non essere ciò che qualcuno desidera significa soprattutto ritrovare il proprio valore.

Sul piano musicale il singolo unisce il background rap, il cantautorato italiano e le influenze latine che caratterizzano l'universo sonoro dell'artista. La produzione è curata da Keynoise e le melodie calde accompagnano un racconto intimo in cui malinconia e leggerezza convivono senza annullarsi, lasciando emergere anche gli aspetti più scomodi della vulnerabilità.

Il brano segue il freestyle con cui Ticky B aveva anticipato il progetto sui social e si inserisce nel percorso aperto con l'EP "Triste Storia Italiana", di cui prosegue la narrazione spostando lo sguardo su ciò che resta dopo la fine di una storia.

Nato a Sassuolo, in provincia di Modena, Ticky B si avvicina all'hip hop da giovanissimo, iniziando con la breakdance prima di passare al rap. A sedici anni si fa notare nella scena emiliana partecipando a numerosi contest di freestyle, mentre con gli amici d'infanzia muove i primi passi nella soffitta di casa. Nel 2016 lavora come grafico e videomaker per artisti italiani ed europei, continuando intanto a pubblicare mixtape e brani in free download. Vince diversi contest nazionali, tra cui OSG15 e Captain Futuro di ESA.

La svolta arriva con il trasferimento a Milano e con il progetto SEASON su Instagram, che attira l'attenzione di nomi importanti del rap italiano e gli permette di costruire una fanbase fedele, anche grazie ai video firmati da Peter Marvu. Seguono concerti in tutta Italia, un EP con il producer Frenkie G e la partecipazione al Real Talk Cypher. Dal 2022 Ticky B pubblica da indipendente e rappresenta l'Italia nel remix ufficiale di Safe Salina di Tawsen.

Nel 2024 prende vita Chitarra Italiana, progetto che unisce cantautorato e background rap con sonorità autentiche e strumenti reali. L'ispirazione arriva da Lucio Battisti e Antonello Venditti, con l'obiettivo di scrivere canzoni destinate a durare nel tempo e capaci di parlare sia ai giovani sia agli adulti.

Il percorso approda a maggio 2026 con "Triste Storia Italiana", primo capitolo di una trilogia di EP. Il disco segue i singoli "La Mattina", "Mi manchi" e "La ballata del bandito" e mescola cantautorato, influenze latine e un tono spesso ironico, con testi che raccontano la quotidianità come se fossero scene di un film.

Parallelamente all'uscita dell'EP, la campagna Kickstarter lanciata da Ticky B ha raggiunto l'obiettivo di 3.000 euro. Tra le ricompense figurano concerti in casa, vinili, contenuti personalizzati e merch ufficiale, in un modello indipendente che trasforma il disco in un'esperienza condivisa con il pubblico.

Il progetto prosegue anche dal vivo. Il tour legato a "Triste Storia Italiana" è partito in inverno e continuerà in estate, portando l'artista nelle principali città italiane con oltre dieci date già disputate e altre in arrivo. Parallelamente Ticky B cura personalmente l'estetica dei propri progetti, mostrando una forte passione per il design e il vintage.