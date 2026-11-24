Tommaso Paradiso torna con "Tornare a casa", nuovo singolo che da venerdì 27 novembre sarà trasmesso nelle radio italiane. Il brano è pubblicato da Columbia Records e Sony Music Italy e segna la chiusura di un anno particolarmente intenso per il cantautore.

Il nuovo lavoro arriva al termine di una stagione ricca di risultati. Tra i momenti più importanti figurano la partecipazione al Festival di Sanremo con "I romantici", brano certificato Disco di Platino, il successo del tour nei palasport e i concerti estivi che hanno toccato diverse città d'Italia. Anche "Agitare coca cola" ha conquistato il pubblico, diventando uno dei brani simbolo dell'estate e collocandosi tra i vertici delle classifiche radiofoniche. L'annata si è conclusa con il riconoscimento come artista italiano più ascoltato in radio ai BYD Music Awards.

Alla base del brano c'è un ricordo personale. Qualche inverno fa, durante una prova con gli amici di un visore in grado di ricreare luoghi del passato, Paradiso ha scelto di rivedere virtualmente la strada in cui è cresciuto, di fronte alla casa della madre com'era negli anni Novanta. Un'esperienza molto intensa dal punto di vista emotivo, che ha dato origine alla canzone.

La stesura è stata lunga e articolata. Il pezzo ha attraversato diverse versioni, elaborate insieme al produttore Simonetta, prima di arrivare alla forma definitiva. Il risultato racconta la casa come un territorio interiore fatto di luoghi, persone e memorie che, anche a distanza di anni, restano parte di chi siamo.