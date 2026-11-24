Apple ha deciso di rinnovare Ted Lasso per una quinta stagione, confermando la fiducia verso una delle serie più seguite della piattaforma. Alla guida del progetto resta Jason Sudeikis, vincitore di un Emmy Award, che oltre a essere il protagonista ne è anche produttore esecutivo. La decisione arriva dopo il riscontro record ottenuto dalla quarta stagione.

La quarta stagione ha introdotto le Lady Greyhounds, la formazione femminile che Ted si ritrova ad allenare nel ritorno a Richmond, in una sfida inedita per lui. La critica ha accolto la nuova annata con favore, descrivendola come un'ottima base per ripartire e indicandola come una delle commedie televisive più amate degli ultimi anni.

Tra i volti nuovi spicca Tanya Reynolds, che nella serie veste i panni di Alice Chilton. Gli osservatori hanno definito solida questa new entry e ne hanno lodato la prova, con un'intensità quasi trattenuta e una mimica che, a tratti, scalfisce la sua espressione impassibile e sempre contrariata.

Nel cast figurano anche Hannah Waddingham e Brett Goldstein, entrambi premiati con l'Emmy, accanto a Juno Temple, Brendan Hunt e Jeremy Swift. Completano la squadra Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

Sul piano produttivo, la serie è curata da Sudeikis insieme a Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Jack Burditt, anche lui vincitore di un Emmy, ricopre il ruolo di produttore esecutivo grazie a un nuovo accordo pluriennale con Apple TV. Bill Lawrence partecipa tramite la sua Doozer Productions, in associazione con Warner Bros. Television e Universal Television, divisione di Universal Studio Group.

Sul fronte della scrittura, Goldstein lavora come sceneggiatore e produttore esecutivo con Leann Bowen, mentre Julia Lindon ha scritto le sceneggiature della quarta stagione e Dylan Marron ha seguito il lavoro come story editor. La serie è stata ideata da Sudeikis, Lawrence, Kelly e Hunt e si ispira al format e ai personaggi già creati per NBC Sports.

Il successo della serie è stato immediato: la prima stagione ha ottenuto il maggior numero di nomination agli Emmy nella categoria comedy, e in seguito ha conquistato per due stagioni consecutive l'Emmy come miglior serie comedy, un traguardo raro.

Le prime quattro stagioni restano disponibili in streaming su Apple TV, in attesa che la quinta raggiunga il pubblico.