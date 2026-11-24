Francesco De Gregori sposta da Roma a Milano la sua residenza teatrale, che con il titolo Nevergreen (Perfette Sconosciute) proseguirà per venti serate al Teatro Out Off dal 25 novembre al 22 dicembre. Dopo le quindici date romane allo Sala Umberto, andate in scena dal 27 ottobre al 15 novembre, il cantautore torna nel capoluogo lombardo, dove si era già esibito nel 2024.

Il formato scelto è quello dei concerti intimi, pensati per circa 200 spettatori a sera. La platea così vicina al palco rende ogni appuntamento unico, perché la scaletta cambia ogni volta e punta a riportare alla luce le canzoni meno note del vasto repertorio di De Gregori. Si tratta di brani affascinanti che raramente finiscono nei concerti dal vivo, e il pubblico ha la possibilità di scoprirli o riscoprirli.

Nelle serate romane sono stati eseguiti pezzi come "Bene", "Rollo & His Jets", "Numeri da scaricare" e "Disastro aereo sul canale di Sicilia", accanto ad altre piccole perle del catalogo. Ogni concerto si è concluso con una versione speciale di "Blowin' in the Wind", celebre brano firmato da Bob Dylan che il cantautore ha reinterpretato a modo suo.

Sul palco il cantautore è accompagnato da una band composta da Guido Guglielminetti al basso e al contrabbasso, Primiano Di Biase, che ne cura anche la direzione artistica e suona hammond, tastiere e fisarmonica, Carlo Gaudiello al piano e alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alla batteria e alle percussioni. Alle voci di sostegno ci sono Francesca La Colla e Cristina Greco.

Le date milanesi sono venti e si susseguono così: 25, 26, 28 e 29 novembre, poi 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 dicembre, quindi 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 e 22 dicembre, tutte al Teatro Out Off.

Da marzo 2027 lo spettacolo debutterà in tour nei teatri italiani, con diciannove tappe già fissate. Si parte il 1 marzo a Genova, al Teatro Carlo Felice, e il 2 marzo si prosegue a Parma, al Teatro Regio. Il 4 marzo il palco è al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine, il 7 marzo al Teatro Ponchielli di Cremona e il 10 marzo al Teatro Clerici di Brescia. L'11 marzo il tour arriva al Gran Teatro Geox di Padova, il 14 marzo al Teatro Colosseo di Torino e il 19 marzo al PalaUnical Teatro di Mantova. Il 21 marzo è la volta del Teatro Galleria di Legnano, in provincia di Milano, il 23 marzo della ChorusLife Arena di Bergamo e il 25 marzo del Teatro EuropAuditorium di Bologna. Ad aprile si toccano il Teatro Lyrick di Assisi il 3, il Teatro Augusteo di Napoli il 6, il Teatro Gesualdo di Avellino il 9, il Teatro Team di Bari il 15, il Teatro Verdi di Firenze il 20, il Teatro Arcimboldi di Milano il 27 e il 30 aprile il Teatro delle Muse di Ancona. Il tour si chiude il 3 maggio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e presso i circuiti di vendita abituali, mentre la produzione del tour è affidata a Friends & Partners.

Il 16 ottobre è uscito il disco dal vivo Nevergreen (Perfette Sconosciute), pubblicato da Caravan e Friends & Partners con distribuzione Sony Music Italy. L'album riporta l'esperienza della residenza milanese del 2024, con venti concerti andati in scena al Teatro Out Off dal 29 ottobre al 23 novembre di quell'anno, e cerca di trasmettere la dimensione dell'ascolto profondo, dei dettagli e della vicinanza emotiva tra artista e pubblico. Il disco è disponibile in digitale, in doppio CD e in doppio vinile e contiene diciassette brani: "Sento il fischio del vapore", "Cose", "A Pa'", "Numeri da scaricare", "I muscoli del capitano", "L'uccisione di Babbo Natale", "I matti", "Vai in Africa, Celestino!", "San Lorenzo", "Baci da Pompei", "Compagni di viaggio", "La ragazza e la miniera", "Due zingari", "Ragazza del '95", "Stelutis Alpinis", "Deriva" e "Everybody's Talkin'".

Il progetto è nato con la residenza milanese di due anni fa e ha poi raggiunto la 82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il film "FRANCESCO DE GREGORI. NEVERGREEN", firmato da Stefano Pistolini e distribuito nelle sale italiane da Nexo Studios. Il percorso proseguirà dunque anche nel 2027.