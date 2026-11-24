Le Winx arrivano a teatro con un musical che debutterà il 28 novembre 2026 al Teatro Ariston di Sanremo. Lo spettacolo, intitolato Winx Club: The Magic is Back - Il Musical, è un family show diretto da Arturo Brachetti e ispirato alle eroine nate dalla fantasia di Iginio Straffi per la televisione.

La produzione porta la firma di Fabrizio di Fiore Entertainment insieme a FDF Gestione Attività Teatrali. L'idea è raccontare una storia adatta a spettatori di ogni età, capace di unire generazioni diverse attorno ai temi dell'amicizia e della magia. Sul palco il pubblico non assisterà soltanto a una trasposizione del cartone, perché la meraviglia nascerà davanti agli occhi di chi guarda e lo renderà parte della vicenda.

Arturo Brachetti, considerato il grande maestro del trasformismo internazionale, ha firmato la regia. Dopo aver riportato in auge a Parigi l'arte di Fregoli, ha lavorato a lungo con Aldo, Giovanni e Giacomo, fin dai tempi de I Corti, e di recente ha diretto Fred dedicato a Fred Buscaglione. Proprio lui spiega quanto sia stato complesso trasferire un mondo animato sul palcoscenico: "Portare un cartone animato a teatro è una sfida molto ardua perché al cinema e nel mondo dei disegni animati, tutto è possibile, mentre a teatro esiste una fisicità contingente." Il regista aggiunge però di non tirarsi indietro davanti alle difficoltà: "Ma ci piacciono le sfide e siamo tutti partiti entusiasti."

Sul palco prenderanno forma battaglie tra poteri magici, castelli sospesi tra le nuvole e draghi in volo. Videomapping, effetti speciali e tecniche teatrali aggiornate permettono di costruire questo universo, mentre le canzoni restano interamente dal vivo, insieme a coreografie, colpi di scena e un lieto fine. "Far diventare le Winx un musical è rendere vero un mondo immaginato in modo reale e immersivo."

Le sei fate saranno interpretate da Emily Shaqiri nel ruolo di Bloom, Nathalie Ferrandello in quello di Stella, Ginevra Solferino come Flora, Eleonora G. F. Mandelli nei panni di Musa, Stella Giorgi come Tecna e Sarah Harrar in quello di Aisha. Le Trix avranno il volto di Arianna Massobrio (Icy), Sofia Maria Bassan (Darcy) e Sara Iaria (Stormy). Accanto a loro Francesco Cenderelli sarà Sky e Massimiliano Sacco vestirà i panni di Valtor. Completano il gruppo come cover ed ensemble Giuditta Rossi, Eleonora Pasqua, Giorgia Cattani, Denise Benedetta Arria e Mattia Mannarino.

Dietro le quinte lavora una squadra che mescola scenografia fisica, luci, video, suono e illusione. La direzione musicale è affidata a Ivan Lazzara, le coreografie a Fabrizio Prolli e la scenografia a Tiziana Liberotti, mentre il disegno luci è di Federico Luciano, i visual di Alice Felloni e il sound design di Franco Patimo. Drammaturgia e costumi portano la firma di Rainbow.

Lanciate nel 2004, le Winx sono diventate un fenomeno globale che si rinnova di generazione in generazione. Le sei protagoniste hanno caratteri molto diversi tra loro e proprio da quelle differenze nasce la forza del gruppo, un messaggio che il musical porta sul palco con un linguaggio nuovo.

Dopo la prima a Sanremo, lo spettacolo proseguirà lungo un percorso che attraversa il Nord, il Centro e il Sud Italia. L'8 dicembre 2026 sarà al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, mentre dal 17 al 20 dicembre 2026 sarà al Teatro Alfieri di Torino. Il 27 dicembre 2026 approderà al Teatro Toniolo di Mestre (VE) e il 3 gennaio 2027 al Teatro Repower di Assago (MI). Il 5 e 6 gennaio 2027 sarà la volta dell'Europauditorium di Bologna, il 10 gennaio 2027 della Choruslife Arena di Bergamo e il 15 gennaio 2027 del Teatro Intred di Varese.

La tournée prosegue il 30 gennaio 2027 al Teatro Verdi di Montecatini Terme (PT), il 7 febbraio 2027 al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e il 14 febbraio 2027 al Teatro Nuovo di Martina Franca (TA). Il 20 e 21 febbraio 2027 lo spettacolo sarà al Teatro Augusteo di Napoli, mentre il 13 e 14 marzo 2027 farà tappa al Palatour Frecciarossa di Bitritto (BA). Chiude il percorso il 20 marzo 2027 il Teatro Lyrick di Assisi (PG).

Al momento non sono stati comunicati i prezzi dei biglietti né gli orari delle singole repliche. Brachetti guarda anche al pubblico più giovane e ricorda il valore di questa esperienza: "Io mi sento il padrino teatrale di diverse generazioni di bambini che vengono a teatro per la prima volta." Un modo, nelle sue parole, per costruire il pubblico di domani.