Vegas Jones sarà protagonista di un concerto esclusivo al Fabrique di Milano martedì 1 dicembre 2026, serata pensata per festeggiare i primi dieci anni della sua carriera musicale. Il rapper originario di Cinisello Balsamo torna a esibirsi nella sua città in un appuntamento che arriva a dieci anni dall'uscita di "Chic Nisello", il primo album con cui ha iniziato il proprio percorso.

Sul palco l'artista sarà affiancato da una band dal vivo e da numerosi amici e colleghi, che si alterneranno durante la serata. Tra i primi nomi confermati figurano MADMAN, 18K, DANIFAIV, SILENT BOB, NITRO, KAY CARTER, PASKAMAN e GLI MVP, e saranno previste molte altre sorprese.

Il concerto sarà una vera festa per ripercorrere un decennio di musica insieme al pubblico e alle persone che hanno accompagnato Vegas Jones lungo il cammino. Durante la serata saranno eseguiti i brani più rappresentativi della sua discografia, in un viaggio che parte da "Chic Nisello" e arriva fino al presente.

I biglietti sono acquistabili online, mentre i VIP pack risultano già esauriti. Al momento non sono stati resi noti orari di inizio né prezzi dei singoli tagliandi.

L'appuntamento arriva a poca distanza dall'uscita di "New Nisello", nuovo album disponibile in digitale da venerdì 13 novembre 2026, mentre le edizioni fisiche speciali saranno in vendita dal 4 dicembre. Il disco chiude la saga legata a Chic Nisello e riapre il capitolo da cui tutto è cominciato, rileggendolo con uno sguardo differente.

Ad anticipare il progetto è stato il singolo "Magellano", pubblicato venerdì 6 novembre, che insieme a "Nel dubbio" rappresenta il primo assaggio del nuovo lavoro. Con questi brani Vegas Jones inaugura una fase più intima e introspettiva, in cui affronta temi personali con una maturità nuova, senza perdere il legame con il quartiere e le origini che hanno caratterizzato i lavori precedenti.

Matteo Privitera, classe 1994, ha costruito la propria carriera su un flow riconoscibile e su testi diretti. Dopo "Chic Nisello" del 2016 ha pubblicato "Bellaria" nel 2018 e "La bella musica" nel 2019, seguiti dal mixtape "Jones" nel 2023. Nell'aprile 2025 è uscito l'EP "Primetime", composto da sette tracce tra cui "Uno su uno", "Canada Syrup II", "Nuove Regole" con Izi e "107 vite".

Nell'ottobre 2025 il live ai Magazzini Generali di Milano ha registrato il tutto esaurito, mentre a maggio 2026 è arrivato l'album "Chic Nisello 2", nuovo capitolo di un progetto che riporta al centro l'universo da cui tutto è partito.