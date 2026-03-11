Ghost of Yōtei Legends: da oggi disponibile su PlayStation 5

Arriva una rivoluzione per l’universo di Ghost of Yōtei: da oggi è ufficialmente disponibile “Legends”, il nuovo contenuto aggiuntivo gratuito dedicato al gioco base. Si tratta di un DLC multigiocatore cooperativo che introduce nuove modalità, spazi inediti e un sistema di classi studiato per ampliare l’esperienza d’azione.

Per accedervi è sufficiente scaricare la patch 1.5, che permette ai giocatori di formare una squadra e affrontare le versioni mostruose e soprannaturali dei “Sei di Yōtei”. L’aggiornamento amplia in modo significativo le possibilità di gioco e apre la strada a sfide di gruppo più complesse e strategiche.

Tra le novità principali spiccano le nuove modalità multigiocatore: le Missioni Sopravvivenza, le Missioni Storia e le impegnative Incursioni contro boss giganti. Ciascuna modalità è pensata per offrire esperienze cooperative di diverso livello, dall’azione immediata delle battaglie fino agli scontri di lunga durata contro nemici titanici.

Il sistema delle classi consente di scegliere tra quattro ruoli giocabili — Samurai, Arciere, Mercenario e Shinobi — ognuno con una propria progressione, armi ed equipaggiamenti dedicati. Questa suddivisione permette a ogni giocatore di contribuire con un approccio diverso alla squadra, introducendo dinamiche complementari tra attacco, difesa e supporto.

Anche gli spazi sociali ricevono un importante aggiornamento. Il DLC include una nuova lobby, dove è possibile rilassarsi tra una battaglia e l’altra e cimentarsi in minigiochi come Zeni Hajiki e Taglio del Bambù. Si tratta di un’aggiunta che offre un momento di pausa e di interazione tra i partecipanti, arricchendo così la componente comunitaria del titolo.

Con “Legends”, Ghost of Yōtei conferma la propria capacità di evolversi e di mantenere vivo l’interesse della community. L’iniziativa si distingue per la scelta di rendere il contenuto completamente gratuito, offrendo ai possessori del gioco base una nuova, intensa esperienza di gioco senza costi aggiuntivi.