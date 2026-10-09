Gio Evan torna nei teatri con lo spettacolo Persone Luminose e il nuovo brano Gran Lavoro

Il poliedrico artista Gio Evan annuncia il ritorno nei teatri italiani dal 13 marzo con il nuovo spettacolo Persone Luminose e presenta il brano inedito Gran Lavoro, disponibile dal 16 ottobre.

L'appuntamento teatrale vedrà l'artista esibirsi in otto città principali, tra cui Milano, Roma, Torino e Bologna, portando il suo spettacolo caratterizzato da ironia filosofica, poesia, musica e una comicità raffinata. Lo show prende avvio in un appartamento, dove con un semplice gesto - accendere una luce - si apre un viaggio tra riflessioni e significati ribaltati. Gio Evan si muove come un acrobata delle parole, sfidando il confine tra luce e ombra e interrogando con profondità e ironia le contraddizioni della quotidianità. Persone luminose si profila così come un intrigante gioco teatrale, capace di mescolare più linguaggi e di coinvolgere il pubblico tra emozione e riflessione.

Le date previste per il tour sono: 13 marzo a Crema (Teatro San Domenico, data zero), 14 marzo a Verona (Teatro Nuovo), 15 marzo a Milano (Teatro Arcimboldi), 16 marzo a Torino (Teatro Colosseo), 18 marzo a Roma (Auditorium Parco della Musica), 19 marzo a Firenze (Teatro Cartiere Carrara), 21 marzo ad Ancona (Teatro delle Muse), 22 marzo a Bologna (Teatro Celebrazioni).

Nello stesso periodo, dal 16 ottobre, l'artista sarà protagonista anche nelle radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo Gran Lavoro, distribuito da Sony Music. Il brano rappresenta una riflessione sul valore stesso del percorso, della fatica e della costanza quotidiana che portano ai risultati personali. Gran lavoro è un brano che parla della costruzione dei risultati, non dei risultati - dichiara Gio Evan - È la fatica del durante, l'impegno del mentre. Il singolo racconta la tenacia di chi insiste e la determinazione di seguire una visione. Non celebra il traguardo ma il cammino aperto. È la riconoscenza per il lavoro su sé stessi. tutto accade per caso, se hai predisposto tutta la vita affinché quel caso accadesse.

Gio Evan si conferma una delle figure più originali e multidisciplinari del panorama artistico italiano, tra poesia, letteratura, teatro e musica. La sua carriera comprende numerosi libri, spettacoli di successo e una presenza consolidata nei maggiori festival, fino agli appuntamenti internazionali e alle collaborazioni di rilievo. Tra le tappe principali, la partecipazione a Sanremo 2021 con Arnica, il festival Evanland, tournée teatrali sold out, oltre a eventi di rilievo in Europa e negli Stati Uniti. Il 2025 lo ha visto protagonista al Concerto del Primo Maggio a Roma e autore di un nuovo romanzo per Rizzoli. Recentemente, il tour l'affine del mondo ha raccolto oltre 20 mila presenze tra ottobre e dicembre. Nel luglio 2026, la quinta stagione di Evanland ha attirato altre migliaia di spettatori, confermando il festival come unico nel suo genere per la proposta di arte, musica e consapevolezza.

Il ritorno sul palco con Persone Luminose e la pubblicazione di Gran Lavoro rappresentano quindi un ulteriore tassello nel percorso artistico e umano di Gio Evan, capace di fondere profondità e leggerezza e di coinvolgere un pubblico sempre più vasto e trasversale.