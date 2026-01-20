“Giocattolo Sospeso”: gli italiani si confermano campioni di solidarietà

L’Italia intera, da Nord a Sud, ha dimostrato ancora una volta un cuore grande e una straordinaria capacità di fare rete. Si è chiusa con risultati eccezionali la quinta edizione di “Giocattolo Sospeso”, l’iniziativa benefica promossa da Assogiocattoli nell’ambito della campagna istituzionale “Gioco per Sempre”, nata per diffondere la cultura del gioco e celebrarne il valore universale.

Nel periodo compreso tra il 20 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026, sono stati donati oltre 54.000 giocattoli, raggiungendo così la cifra impressionante di più di 124.000 donazioni complessive in cinque anni. Un piccolo grande record che conferma gli italiani come veri e propri campioni di solidarietà, protagonisti di un gesto semplice ma dal forte impatto sociale: lasciare un giocattolo “sospeso” in negozio per offrire un momento di felicità a bambini e famiglie in difficoltà.

L’edizione 2025 ha coinvolto 304 città italiane distribuite in tutte le 20 regioni e nella Repubblica di San Marino, creando una vera e propria rete di solidarietà diffusa. I punti di raccolta sono stati 479, con un incremento significativo dei negozi di prossimità, raddoppiati rispetto all’anno precedente. Anche gli enti benefici che hanno contribuito alla distribuzione dei doni hanno registrato una crescita importante, arrivando a 145 realtà attive sul territorio.

Le regioni che hanno registrato il maggior numero di adesioni in termini di punti vendita sono Lombardia, Piemonte e Lazio, ma l’intera penisola ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa, rendendo il “Giocattolo Sospeso” un atto collettivo di gentilezza e inclusione. Non sono mancati poi i gesti di generosità di enti e aziende che hanno scelto di devolvere parte dei propri fondi a sostegno del progetto, contribuendo in maniera significativa al successo dell’edizione.

Tra le collaborazioni più significative, si segnala anche quella di Avip Italia, agenzia di comunicazione che ha dato visibilità gratuita all’iniziativa attraverso una rete di ledwall nelle principali città italiane, come Milano, Roma e Torino, contribuendo così a diffondere il messaggio di solidarietà su larga scala.

Il presidente di Assogiocattoli, Genesio Rocca, ha commentato con orgoglio i risultati ottenuti: “I risultati di questa quinta edizione di Giocattolo Sospeso ci riempiono di orgoglio e confermano quanto il gioco sia un linguaggio universale di inclusione, solidarietà e speranza. Vedere l’intero Paese unirsi in un gesto così semplice, ma così potente, dimostra che la cultura del dono è più viva che mai. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con entusiasmo e generosità a rendere possibile questo straordinario risultato: abbiamo dimostrato che, quando si fa rete, anche un piccolo gesto può generare un grande cambiamento”.

Forte dei traguardi raggiunti, Assogiocattoli rinnova con entusiasmo il proprio impegno: anche quest’anno “Giocattolo Sospeso” tornerà a partire dal 20 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’obiettivo resta lo stesso: promuovere il gioco come diritto fondamentale e continuare a costruire, giocando, un’Italia più solidale e consapevole.