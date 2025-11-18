“Giocattolo Sospeso”: torna l’iniziativa di Assogiocattoli per regalare sorrisi ai bambini

Dal 20 novembre 2025 parte la quinta edizione di “Giocattolo Sospeso”, l’iniziativa solidale promossa da Assogiocattoli all’interno della campagna “Gioco per Sempre”. Un progetto che unisce altruismo e sensibilità sociale, con l’obiettivo di donare un momento di gioia ai bambini che vivono situazioni di difficoltà.

Tutto nasce dal gesto simbolico del “caffè sospeso”, una tradizione nata nei bar di Napoli in cui si lasciava un caffè pagato “in sospeso” per chi non poteva permetterselo. Da questa idea è scaturito il desiderio di trasformare un piccolo gesto quotidiano in un atto di solidarietà collettiva. Oggi, grazie a “Giocattolo Sospeso”, quel concetto si concretizza nella possibilità di acquistare un giocattolo e lasciarlo per un bambino meno fortunato.

In soli quattro anni l’iniziativa ha permesso di raccogliere e donare oltre 70.000 giocattoli in tutta Italia. Un risultato che testimonia la forza del progetto, capace di coinvolgere famiglie, negozianti e associazioni di tutto il territorio nazionale. Lo scorso anno si è registrato un record di adesioni, con la partecipazione di negozi di giocattoli, punti vendita per la prima infanzia, superstore e iperstore, insieme a 126 enti benefici impegnati nella raccolta e nella distribuzione dei doni.

Anche quest’anno la data di partenza è fissata per il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, una scelta simbolica che sottolinea l’importanza del diritto al gioco come strumento di crescita e inclusione. L’obiettivo è chiaro: raccogliere e donare quanti più giocattoli possibile in vista del Natale, regalando un sorriso a chi ne ha più bisogno.

Come spiega il presidente di Assogiocattoli, “Aderire a Giocattolo Sospeso è un gesto semplice, ma potentissimo: significa condividere un po’ della propria felicità con chi ne ha meno. E non solo, rappresenta molto di più: è un segno concreto di comunità, di attenzione e di cura verso chi è più fragile”. E aggiunge: “È questo lo spirito che ci accompagna da cinque anni: far comprendere a tutti che il gioco è un diritto, non un privilegio. Ogni giocattolo donato rappresenta un piccolo atto d’amore. Siamo davvero orgogliosi che l’iniziativa continui a crescere, coinvolgendo sempre più persone, istituzioni e territori: è la dimostrazione che la solidarietà può davvero unire tutta la Nazione”.

L’edizione 2025 conferma dunque il duplice valore dell’iniziativa: offrire un sostegno concreto a chi vive situazioni di fragilità e, al tempo stesso, diffondere la cultura del gioco come linguaggio universale di felicità e condivisione. Con “Giocattolo Sospeso”, Assogiocattoli rinnova la volontà di trasformare la generosità in un gesto collettivo, capace di unire l’Italia da nord a sud nel nome della solidarietà.