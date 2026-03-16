Giorgia Meloni ospite a “Quarta Repubblica”: l’attualità al centro del confronto con Nicola Porro

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento settimanale con “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro. La nuova puntata vedrà come protagonista il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dal giornalista in un faccia a faccia dedicato ai principali temi dell’attualità politica.

L’intervista rappresenta uno dei momenti più attesi della trasmissione: la premier, reduce da settimane intense sul fronte politico e internazionale, risponderà alle domande di Porro su alcune delle questioni più delicate che il Paese sta affrontando. Stando al comunicato, al centro dell’incontro ci sarà l’attualità, con una particolare attenzione alle priorità del governo e alle prospettive dell’Italia nei prossimi mesi.

A seguire, la puntata dedicherà un’ampia pagina al referendum, nell’ultima settimana di una campagna elettorale sempre più serrata e destinata a catalizzare il confronto politico. Si analizzeranno gli ultimi sviluppi e le posizioni dei diversi schieramenti, in vista del voto che potrebbe incidere significativamente sugli equilibri istituzionali.

La trasmissione si chiuderà con un approfondimento sull’escalation militare in Iran e sulle possibili ripercussioni in Italia, un tema che intreccia politica estera e sicurezza nazionale. Il programma offrirà una riflessione a più voci sulle dinamiche internazionali e sul loro impatto sull’Europa e sul nostro Paese.

Al dibattito prenderanno parte numerosi ospiti del panorama giornalistico, politico e accademico. Sono annunciati, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Gaia Tortora, Nicolò Zanon, Raffaele Della Valle, Andrea Ruggieri, Dario Fabbri, Piero Sansonetti, Paola Concia, Tonino Cantelmi e Giuseppe Cruciani. Un parterre eterogeneo che promette uno scambio di opinioni vivace e un’analisi approfondita delle questioni più calde del momento.

L’appuntamento con “Quarta Repubblica” è dunque fissato per domani sera, in prima serata su Retequattro: una nuova occasione per seguire dal vivo il confronto tra Nicola Porro e Giorgia Meloni, in una puntata che si preannuncia densa di contenuti e di spunti di riflessione sull’attualità italiana e internazionale.