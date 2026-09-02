Genesis X Gran Berlinetta Concept, la Vision Gran Turismo che unisce eleganza e alte prestazioni

Genesis svela la sua prima Vision Gran Turismo, la X Gran Berlinetta Concept, una vettura che fonde l'eccellenza del design Athletic Elegance con performance estreme e una chiara ispirazione dal mondo virtuale e motorsport.

Nata come studio per il grand touring ad alte prestazioni, la X Gran Berlinetta Concept è stata presentata sia in un modello fisico a grandezza naturale sia come auto giocabile nel celebre videogioco Gran Turismo 7. Il debutto dinamico è avvenuto sul leggendario circuito di Bathurst, con la Concept protagonista in movimento e guidata da Jacky Ickx, segnando la transizione dal digitale alla pista reale.

Al centro del progetto risaltano l'aerodinamica evoluta e il powertrain ibrido da 1.086 CV, espressione della ricerca di prestazioni elevate e di una forte identità stilistica. Il design è stato studiato per trasmettere potenza con volumi muscolari attorno alle ruote e proporzioni "cab-backwards" che portano l'abitacolo arretrato, enfatizzando il rapporto tra cofano anteriore e posizione di guida. L'architettura anti-wedge, caratteristica di Genesis, è reinterpretata con una tensione parabolica lungo la silhouette, mentre la distanza dash-to-axle massimizzata permette un layout centrale e dinamico.

Il frontale riprende in chiave astratta la Crest Grille, in continuità con la firma luminosa Two Lines che accompagna la vettura dall'anteriore al posteriore. Il volume posteriore ellittico e concavo è affiancato da spoiler ed elementi aerodinamici che garantiscono stabilità e un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,34, un equilibrio ideale tra efficienza, forza visiva e performance.

La tinta Magma, ispirata ai vulcani coreani, aggiunge un ulteriore elemento distintivo e richiama la filosofia Distinctly Korean del brand, trasmettendo energia e vitalità attraverso il colore. Gli interni seguono il principio della "Beauty of White Space", con soluzioni essenziali focalizzate sul pilota, una plancia digitale panoramica e materiali ricercati come la fibra di carbonio con supporti imbottiti per il massimo comfort e protezione in pista.

Sotto il cofano, la X Gran Berlinetta monta un motore V6 Lambda II anteriore-centrale, in grado di raggiungere 10.000 giri al minuto, abbinato alla tecnologia E-SC di Genesis e a un motore elettrico Yasa E, per una potenza complessiva di 1.086 CV e una coppia massima di 1.336 Nm, confermando l'approccio radicale del progetto.

L'avventura di Genesis in Italia è iniziata nel 2026 e si prepara a entrare in una nuova fase con l'apertura a settembre di un nuovo showroom a Roma, dopo la prima inaugurazione a Padova. La gamma comprende modelli come GV60, la Electrified GV70 e la Electrified G80, cui si aggiungerà a breve la GV60 Magma, il primo modello Genesis ad alte prestazioni. Nel 2026 Genesis Magma Racing sarà inoltre presente nel Campionato mondiale endurance FIA.

Genesis, fondata a Seul, è ormai punto di riferimento globale nel settore delle auto elettriche premium. Con la filosofia "Athletic Elegance" e uno spirito distintamente coreano, il brand continua espandersi in Europa, ora anche in Italia, Francia, Spagna e Paesi Bassi.