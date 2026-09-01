Il Museo Mazda supera i 2 milioni di visitatori e ispira le nuove generazioni

Il Museo Mazda, situato nella storica sede di Hiroshima, ha raggiunto il traguardo di 2 milioni di visitatori dal 1994. Il risultato è stato celebrato insieme a 71 alunni della quinta classe della scuola primaria Ohkou di Hiroshima, che hanno avuto modo di scoprire la cultura manifatturiera e la storia della casa automobilistica durante una visita didattica speciale.

Nel corso della cerimonia, Masahiro Moro, Presidente e CEO di Mazda, si è rivolto ai giovani visitatori con parole di incoraggiamento: Congratulazioni per essere i visitatori numero 2 milioni del Museo Mazda. Mi auguro che la visita di oggi vi porti a pensare che le automobili sono affascinanti e che il mondo della produzione è entusiasmante. Il raggiungimento di questo traguardo è stato possibile grazie a tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno visitato il Museo Mazda. Continueremo a valorizzare ogni occasione di incontro con i nostri visitatori e a sviluppare ulteriormente il museo come luogo in cui vivere l'esperienza del brand Mazda e scoprire il suo profondo legame con la comunità locale.

Per celebrare l'occasione è stato donato alla scuola un modello in scala 1:18 della MAZDA ICONIC SP, simbolo dell'impegno del marchio verso le nuove generazioni e la diffusione della passione per l'automotive.

Dalla sua inaugurazione nel 1994, il museo si è evoluto diventando un punto di riferimento non solo per gli appassionati Mazda ma anche per tutti coloro che desiderano conoscere da vicino la tradizione industriale di Hiroshima. I rinnovamenti del 2005 e del 2022 hanno arricchito il percorso espositivo, tracciando un filo diretto dalle origini dell'azienda fino alla sua visione del futuro.

La funzione educativa del museo è stata intensificata negli ultimi anni, con laboratori interattivi destinati ai bambini, per permettere a visitatori di tutte le età di vivere in prima persona la maestria artigianale e il fascino della produzione automobilistica giapponese.

Il museo rappresenta così un ponte tra passato, presente e futuro, offrendo l'opportunità di esplorare i valori fondanti di Mazda e la ricca cultura produttiva di Hiroshima, contribuendo a preservarli e trasmetterli alle nuove generazioni.