Grande Panda di Fiat protagonista del Jovagiro 2026 insieme a Jovanotti

Ha preso il via dal Circo Massimo di Roma il 9 agosto il Jovagiro, l'avventura su due ruote che vede protagonista Jovanotti, accompagnato lungo tutto il percorso da musica, incontri e racconti unici, prima di concludersi con due grandi eventi finali, previsti il 12 e 13 settembre sempre nella Capitale.

Il viaggio di Jovanotti attraversa l'Italia seguendo le tappe del Jova Summer Party, scegliendo volutamente strade secondarie per favorire l'incontro con i territori e le persone. Lungo questo itinerario, si distinguono due modelli FIAT: la nuova Grande Panda, eletta ammiraglia ufficiale, e il modello Ulysse come supporto logistico per la carovana.

Al centro dell'esperienza c'è una Grande Panda unica, personalizzata con i colori e le grafiche del Jova Summer Party. L'esclusiva livrea è stata ideata da Sergio Pappalettera, storico direttore creativo e designer capace di interpretare l'immaginario artistico di Jovanotti. Pappalettera ha trasformato le auto in vere e proprie opere itineranti capaci di trasmettere energia, colore e creatività.

Grazie a un design innovativo e a una personalità distintiva, la Grande Panda diventa simbolo di libertà, movimento e scoperta. La vettura è pensata per rappresentare un nuovo modo di vivere la mobilità coinvolgendo tutte le emozioni di un viaggio fuori dal comune.

Il modello Ulysse, invece, segue il gruppo come centro operativo mobile. Offre comfort, versatilità e spazio a tutto il team organizzativo durante ciascuna tappa, confermando le doti ideali per i trasferimenti di gruppo e le missioni più impegnative.

Il Jovagiro regala la scoperta di un'Italia autentica, pedalata dopo pedalata, attraversando città, borghi e paesaggi. Il modo di viaggiare proposto richiama da vicino i valori che da sempre rendono unica la filosofia FIAT: vicinanza alle persone, attenzione ai dettagli del territorio, spirito positivo e la capacità di rendere speciale ogni momento della quotidianità.

La partecipazione a questo progetto rafforza il legame tra FIAT e il mondo della musica. Un rapporto che si rinnova grazie a iniziative capaci di coinvolgere pubblici diversi, promuovendo una mobilità accessibile, inclusiva e capace di suscitare emozioni.

Con Grande Panda e Ulysse al seguito del Jovagiro, FIAT si mette ancora una volta in viaggio insieme agli italiani, accompagnando un racconto fatto di passione, gioia e voglia di guardare avanti, chilometro dopo chilometro.