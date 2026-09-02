Opel porta una gamma versatile di veicoli commerciali all'IAA Transportation 2026

Opel svela a Hannover una gamma di veicoli commerciali progettati per rispondere alle più diverse esigenze nel mondo del lavoro, puntando sull'innovazione e su soluzioni su misura sia per i professionisti sia per le città moderne. Durante l'IAA Transportation 2026, in programma dal 14 al 20 settembre, il marchio tedesco offre uno spaccato delle sue proposte presso lo stand Stellantis Pro One C41 nel padiglione 13 della fiera, mettendo in mostra soluzioni che si distinguono per versatilità, capacità di carico e attenzione alla sostenibilità.



La vetrina Opel comprende quattro modelli distintivi: Movano doppia cabina, Vivaro pianale cabinato, Combo Tech e Opel Rocks con Kargo Kit. Ciascun veicolo rappresenta una risposta concreta alle sfide quotidiane di chi lavora nei settori delle costruzioni, delle consegne e dei servizi urbani.



L'Opel Movano doppia cabina si conferma come un campione tra i veicoli commerciali leggeri, offrendo fino a 17 metri cubi di carico, una portata di 2 tonnellate e la possibilità di trasportare fino a 7 persone. Questa soluzione si rivolge a chi deve spostare squadre di lavoro e materiali contemporaneamente, come spesso avviene nei cantieri, assicurando massima flessibilità per ogni necessità.



Il Vivaro pianale cabinato conferma la sua natura polivalente grazie a una piattaforma aperta e accessibile da tre lati che facilita il carico e lo scarico di materiali di ogni genere. Disponibile ora anche con il motore diesel 2.2 turbo da 150 CV e cambio manuale a sei marce, Vivaro è pensato per rispondere a esigenze specifiche di trasporto, supportando lavori impegnativi e personalizzabili.



Per chi cerca compattezza senza rinunciare a comfort e tecnologia, spicca l'Opel Combo Tech: un furgone che richiama l'esperienza di guida di un'automobile, ma con un volume di carico fino a 3,8 metri cubi e una lunghezza utile del vano carico di 3,09 metri. L'efficienza va di pari passo con dotazioni di serie come fari a matrice di led, climatizzatore automatico bi-zona e accesso Keyless. In più, la versione completamente elettrica elevata il carico utile fino a 780 chilogrammi, offrendo le stesse qualità delle versioni tradizionali con un occhio alla sostenibilità.



Il modello più agile è senza dubbio l'Opel Rocks, progettato per le consegne urbane: lungo solo 2,41 metri e largo 1,39, questo veicolo elettrico raggiunge i 75 km di autonomia e può essere guidato in Germania già dai 15 anni. Grazie all'opzionale Kargo Kit, oggetti e merci trovano posto al fianco del conducente, sempre ordinati e facilmente accessibili, il tutto con una velocità massima di 45 km/h perfetta per la città.



La gamma Opel, oltre a spaziare tra diverse dimensioni di veicoli, offre una scelta completa di motorizzazioni: dai classici motori a combustione interna ai modelli full electric, adattandosi così alle esigenze di ogni professionista ed esigenza di mobilità.



L'IAA Transportation apre le porte con la giornata stampa lunedì 14 settembre e una conferenza alle 8:20 allo stand Stellantis Pro One. Da martedì 15 la manifestazione è aperta ogni giorno per operatori e pubblico, offrendo la possibilità di esplorare dal vivo l'intera offerta Opel fino alla chiusura di domenica 20 settembre.



Si precisa che per i quadricicli leggeri con potenza non superiore a 6 kW, fino a due posti e velocità massima di 45 km/h, la guida è possibile dai 15 anni (in Germania).