Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Published

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti più attesi della puntata figura Giuseppe Conte, protagonista di un confronto di ampio respiro sui principali temi dell’attualità politica e sociale.

L’ex presidente del Consiglio sarà intervistato da Del Debbio per un approfondimento sulla politica estera, con particolare attenzione alle sfide internazionali affrontate dal nostro Paese. Durante la serata si commenterà inoltre il discorso del presidente degli Stati Uniti tenuto oggi a Davos, un intervento che ha suscitato interesse e reazioni in tutta Europa.

Non mancherà uno spazio dedicato ai problemi più sentiti dai cittadini italiani. Il programma proporrà infatti un confronto sul tema della sicurezza, alla luce dei recenti episodi di violenza che hanno destato preoccupazione, e un focus sul carovita, fenomeno che continua a incidere sulle famiglie e sulle imprese.

Accanto a Conte, il dibattito vedrà la presenza di numerosi esponenti politici e rappresentanti di diverse forze parlamentari. Tra gli ospiti confermati figurano Andrea Delmastro (Fratelli d’Italia), Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico), Simone Leoni (Forza Italia), Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo) e Susanna Ceccardi (Lega).

La puntata, in onda dagli studi di Cologno Monzese, offrirà uno spaccato completo dell’attuale clima politico ed economico, con momenti di confronto tra voci di diverso orientamento. “Dritto e rovescio” si conferma così uno degli appuntamenti televisivi più seguiti del panorama italiano, capace di proporre dibattiti accesi ma sempre ancorati ai temi che toccano la vita quotidiana dei cittadini.

L’incontro tra Paolo Del Debbio e Giuseppe Conte promette di essere uno dei momenti più attesi della serata televisiva di domani, in un contesto in cui il dialogo e l’analisi diventano strumenti fondamentali per comprendere le sfide del presente.

