GIVI rafforza la sua presenza nel segmento fuoristrada con il nuovo casco 80.1 CARBON

L’interesse di GIVI per il settore fuoristrada continua a crescere. Nella gamma caschi 2025, che vanta ben 40 nuovi modelli, spicca un nuovissimo full-face pensato per il mondo dell’adventuring, un segmento che ha guadagnato sempre più attenzione grazie all’introduzione di numerose crossover bicilindriche di media e grande cilindrata.

Uno dei modelli più attesi è il GIVI 80.1, disponibile in due varianti: CARBON, con calotta in carbonio, e APEX, realizzato in fibra di vetro. In questo approfondimento ci concentriamo sulla versione CARBON.

Il nuovo 80.1 CARBON è progettato per garantire massima protezione e comfort, anche su percorsi lunghi e impegnativi. La sua calotta, disponibile in due misure, è realizzata in fibra di carbonio 3K, caratterizzata da 3.000 filamenti per fascio, un materiale rinomato per essere leggero e altamente protettivo, rendendolo ideale per i caschi integrali destinati ai motociclisti più esigenti.

Per chi ama le lunghe percorrenze, gli interni in tessuto anallergico risultano un valore aggiunto. Completamente removibili e lavabili, garantiscono un’igiene impeccabile anche dopo lunghi viaggi.

Il casco è dotato di visiera lunga trasparente, con predisposizione per il Pinlock Max Vision, e di un visierino interno fumè, pensato per offrire la massima versatilità in ogni condizione di luce.

Il sistema di chiusura micrometrico in acciaio inox assicura massima sicurezza e praticità, permettendo un’ottima regolazione della vestibilità.

Dal punto di vista estetico, il design del GIVI 80.1 CARBON non passa inosservato: la finitura total black viene esaltata dall’intreccio a vista della fibra di carbonio, conferendo alla calotta un aspetto tecnico e raffinato.

Il nuovo GIVI 80.1 CARBON sarà disponibile a partire da aprile 2025. Un modello destinato a diventare un riferimento per gli amanti dell’adventuring e delle lunghe percorrenze off-roa