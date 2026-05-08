Golf GTI EDITION 50: nuovo record al Nurburgring tra le trazioni anteriori

La nuova Golf GTI EDITION 50 entra ufficialmente nella storia delle compatte sportive. La versione celebrativa della storica hatchback tedesca ha conquistato il record al Nürburgring Nordschleife, diventando l’auto di serie a trazione anteriore più veloce sul leggendario tracciato tedesco.

Con un tempo di 7 minuti, 44 secondi e 523 millesimi, la sportiva di Wolfsburg ha superato il precedente primato di categoria, confermando il livello raggiunto dalla nuova evoluzione della GTI. Al volante c’era il collaudatore Volkswagen Benjamin Leuchter, profondo conoscitore sia della vettura sia dell’“Inferno Verde”.

La nuova Golf GTI EDITION 50 rappresenta il punto più alto mai raggiunto dalla famiglia GTI in termini di prestazioni e precisione dinamica. Sotto il cofano lavora un motore da 239 kW, pari a 325 CV, capace di spingere la compatta sportiva da 0 a 100 km/h in appena 5,3 secondi, con una velocità massima di 270 km/h.

Volkswagen ha sviluppato questa versione speciale con una configurazione fortemente orientata alla guida sportiva. La vettura adotta uno schema sospensivo con asse anteriore MacPherson e posteriore multilink a quattro bracci, oltre a un assetto ribassato di 15 mm rispetto alla Golf standard e al controllo adattivo DCC di serie.

Determinante per il record è stato anche il pacchetto opzionale GTI Performance EDITION 50, che rende la vettura ancora più estrema. La dotazione include un ulteriore abbassamento dell’assetto, uno scarico alleggerito R-Performance con terminali in titanio, cerchi forgiati da 19 pollici e pneumatici semi-slick Potenza Race sviluppati per massimizzare grip e precisione.

Per gli appassionati e per le Case automobilistiche, il Nürburgring Nordschleife rappresenta uno dei test più severi al mondo. I suoi oltre 20 chilometri di curve, saliscendi, compressioni e cambi di direzione mettono in crisi qualsiasi automobile.

Benjamin Leuchter ha sottolineato come la nuova GTI EDITION 50 riesca a combinare potenza elevata, neutralità dinamica e grande capacità di adattamento, caratteristiche fondamentali per affrontare una pista così impegnativa.

Il record ottenuto dalla compatta tedesca non è quindi soltanto un esercizio di marketing, ma una dimostrazione concreta del lavoro svolto dagli ingegneri Volkswagen sul telaio, sull’aerodinamica e sulla gestione della trazione anteriore.

La sigla GTI è nata nel 1976 e, nel corso di cinque decenni, è diventata uno dei simboli assoluti delle sportive compatte. La filosofia è rimasta invariata: motori brillanti, comportamento dinamico coinvolgente, praticità quotidiana e uno stile riconoscibile.

Con oltre 2,5 milioni di GTI prodotte nel mondo, Volkswagen continua a investire su una formula che ha segnato intere generazioni di automobilisti. La nuova Golf GTI EDITION 50 celebra proprio questa eredità, unendo tradizione e tecnologie moderne in quella che oggi è ufficialmente la Golf GTI di serie più potente mai realizzata.